Con impronta boutique y productos premium, el rubro panadero se reconvierte en Rosario

El tradicional rubro panadero en Rosario se moderniza, y del viejo local de barrio se pasó a coquetos espacios, que ofrecen productos de alta calidad y rápida reposición, contando además con un aceitado vínculo con las redes sociales y las apps de pedidos. Producto de las restricciones horarias por la pandemia, la salida a desayunar y a merendar cobró valor, y cada vez más marcas se suman a la tendencia.

Nuevo concepto

“Cambió el concepto de la antigua panadería de barrio en la que los trabajadores se levantaban a las 4 de la mañana para amasar. Ahora el modelo pasa por tener mercadería congelada y hornearla en el momento, con productos puntuales pero de muy buena calidad”, manifestó Agustín Martinelli, referente de Panadería Boutique. En lo que va del año, la firma sumó tres locales más a los existentes, y planea abrir entre tres y cuatro más antes del fin de 2021. “Nuestra propuesta pasa por locales chicos bien ubicados, que funcionen más al paso, y con una estructura más manejable”, sostuvo en diálogo con Ecos365.

El público objetivo es en general el de una población joven, dispuesta a pagar un poco más por un mejor producto y servicio, que tal vez no consume a diario, y con mucho uso de la tecnología y en especial de las redes sociales. Las imágenes de las tentadoras propuestas gastronómicas en Instagram sirven para atraer a gran cantidad de clientes, que en segundos pasan a ordenar el pedido a través de la app de delivery, en caso de que no deseen ir hasta el local con amigos o pareja. “Es una generación que se mueve mucho por lo instantáneo, y por eso siempre tenemos que tener producción de lo que demanda”, apuntó.

Otros casos de éxito

Canela Fina es otro de los jugadores de peso, que comparte la idea de productos Premium y locales muy bien ambientados, pero más espaciosos. Tras la apertura este año de su megalocal de 60 m2 de cocina, 50 m2 para las cámaras de frío y congelados y sunset en Oroño y Catamarca, anunciaron que desde entonces sólo abrirían espacios con dimensiones similares. En aquella oportunidad, contaron en exclusiva para Ecos365 detalles de su plan de expansión por todo el país y desembarco en Estados Unidos. “Fabricamos cada producto que vendemos y ese es nuestro diferencial a la hora de posicionarnos frente al consumidor, queremos seguir expandiéndonos, pero con cuidado, paso a paso”, manifestaron.

También en Pichincha vieron la posibilidad de frenar la avanzada de las cervecerías y en cambio darle una vuelta de tuerca a desayunos y meriendas (se dicen especialistas en bizcochos) para abrir Bleri. Allí trabajaron especialmente con un equipo de diseño y ambientación para adecuar el local al principal corredor gastronómico de Rosario. El modelo en este caso es el de pedir en barra para comer allí mismo, en la vereda o el patio. En la misma zona está Infinita Pandería, un proyecto familiar del productor de espectáculo rosarino Claudio Joison. La propuesta incluye productos de panadería de primer nivel con el foco en la masa madre, un fermento compuesto de harina y agua que no contiene ningún tipo de levadura añadida, y cafetería de primer nivel. Además del servicio take away, el negocio cuenta con mesas adentro y afuera para la gente que quiera sentarse en su interior y degustar las opciones que ofrece la carta.

Un caso de reconversión de panadería tradicional a gourmet es el de Brulee Craft Bakery, antes conocida como La Internacional. Partiendo de la base de fusionar la pastelería francesa, argentina y estadounidense, sin dejar afuera otras elaboraciones que el local ya vendía desde sus comienzos, modificaron por completo la imagen de la marca y la calidad de la producción de su local de Oroño y Brown. A los mencionados, se suman los ya conocidos casos de Sablé París y Anabel, que continúan en plena expansión: ahora los primeros en Funes, y los segundos en Refinería.

La visión de las panaderías tradicionales

“Vemos que hay una tendencia de panaderías boutique que apuntan a un segmento más elevado, pero el tiempo dirá si hay margen para todas, porque han abierto muchas en poco tiempo, cuando la tendencia indica que la gente cada vez consume menos pan”, sentenció Gerardo Di Cosco, titular de la Federación de Panaderos de Rosario. Agregó que en líneas generales, las panaderías tradicionales todavía no lograron recuperarse del impacto de la pandemia y de la suba de costos. "Nosotros seguimos complicados", cerró.