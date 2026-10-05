Día Mundial de los Docentes: por qué la falta de maestros también es un problema de negocios

Hoy, 5 de octubre, se celebra el Día Mundial de los Docentes, instituido en 1994 por la UNESCO junto con la Organización Internacional del Trabajo, UNICEF y la Internacional de la Educación.

El lema elegido para esta edición, "La colaboración transforma la educación", llega en un momento incómodo: al mundo le faltan maestros.

Un informe del Instituto de Estadística de la UNESCO calculó que, para 2030, harán falta cerca de 44 millones de docentes adicionales para garantizar una educación básica universal en todo el planeta.

La cifra no es un dato menor para quien piensa en los próximos diez años de su negocio.

Cada aula sin maestro de hoy es, en los hechos, una persona que en 2040 va a llegar menos preparada al mercado laboral. La escasez docente no es solo un problema educativo: es una alerta temprana sobre la calidad del capital humano disponible para contratar.

La brecha golpea más fuerte en los países de ingresos bajos y medios, pero también se siente en los sistemas educativos de América Latina, donde la deserción de la carrera docente viene en aumento desde hace varios años, según el mismo relevamiento.

Frente a ese vacío, la inteligencia artificial empezó a meterse en el aula más rápido de lo que casi nadie esperaba. Plataformas de tutoría personalizada, correctores automáticos y asistentes de planificación de clases prometen aliviar la carga de los docentes que sí están.

Ninguna de esas herramientas reemplaza a un maestro de carne y hueso frente a treinta chicos.

Pero sí abren un mercado concreto: el de la tecnología educativa, que viene atrayendo inversión de fondos interesados en resolver con software un problema que la formación docente tradicional no logra cerrar a tiempo.

Ese mismo vacío también lo están llenando las empresas, aunque con otro nombre. Programas de pasantías, universidades corporativas y convenios con escuelas técnicas funcionan, de hecho, como una forma privada de compensar lo que el sistema público no termina de cubrir.

Rosario y la región ya tienen ejemplos de esa lógica, con industrias que se asocian con escuelas técnicas para formar a su propia mano de obra calificada, un camino que viene mostrando la relación entre la industria metalúrgica y la formación técnica local.

La pregunta de fondo no es si conviene invertir en formación: eso ya lo resolvieron las empresas que más crecieron en los últimos años.

La pregunta es si alcanza con invertir para adentro cuando el problema arranca mucho antes, en el aula de la escuela pública.

La inteligencia artificial, de hecho, ya está redefiniendo qué significa el primer empleo para los chicos que hoy están en la escuela, con exigencias bien distintas a las que tenían sus padres cuando entraron al mercado laboral.

Hay otro dato que la UNESCO suele remarcar y que rara vez se cruza con el mundo empresarial: más de la mitad de los docentes que hacen falta no son para abrir aulas nuevas.

Son, en cambio, para reemplazar a quienes se jubilan o abandonan la profesión por salarios poco competitivos frente a otros empleos calificados.

Ese detalle cambia la lectura del problema. No se trata solo de falta de vocación: la docencia compite por talento con sectores que pagan mejor, y pierde esa competencia en buena parte del mundo, Argentina incluida, según coinciden los distintos relevamientos consultados.

El Día Mundial de los Docentes sirve, entonces, para algo más que un agradecimiento simbólico. Pone un número arriba de la mesa, 44 millones de maestros, y una pregunta incómoda sobre quién se hace cargo de formar a los trabajadores del futuro.

Para las empresas de la región que ya compiten por conseguir personal calificado, ese número funciona como una alerta temprana: la escasez de talento de la próxima década empieza a definirse hoy, en un aula que a muchas todavía les resulta ajena.