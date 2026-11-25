Resumen Ejecutivo La dominancia de Bitcoin (59%) , el miedo extremo y salidas por US$ 3.000 millones en fondos cotizados durante noviembre condicionan el inicio de una temporada alcista de altcoins.

, el miedo extremo y salidas por en fondos cotizados durante noviembre condicionan el inicio de una temporada alcista de altcoins. Solana (US$ 71) y XRP (US$ 0,94) buscan consolidar soportes técnicos, mientras Ethereum cae debajo de US$ 1.700 en sobreventa aguardando su actualización Glamsterdam .

y buscan consolidar soportes técnicos, mientras cae debajo de en sobreventa aguardando su actualización . Hyperliquid (HYPE) atrajo recompras por US$ 65,1 millones e inversión de ICE , aunque retrocedió un 26% y enfrenta alertas de oferta junto a Monad (MON) .

atrajo recompras por e inversión de , aunque retrocedió un y enfrenta alertas de oferta junto a . La evolución del mercado cripto en diciembre dependerá del índice de inflación estadounidense PCE y de la decisión de tasas de la Reserva Federal del 9 de diciembre.

El mercado de las criptomonedas atraviesa un período de fuertes movimientos, con jornadas de recuperación que rápidamente quedan opacadas por nuevas caídas. En este escenario, algunas altcoins comenzaron a mostrar un desempeño superior al de Bitcoin, despertando expectativas sobre una posible recuperación durante diciembre.

Entre los proyectos que concentran la atención aparecen Solana (SOL), XRP, Ethereum (ETH) y Hyperliquid (HYPE). Sin embargo, los especialistas advierten que todavía no existen condiciones suficientes para confirmar el inicio de una nueva temporada alcista de las altcoins.

Uno de los indicadores que explica esta cautela es la dominancia de Bitcoin, que se mantiene cerca del 59% del mercado. Esto significa que el principal activo digital continúa concentrando una proporción importante del capital, sin que se observe todavía una rotación sostenida hacia criptomonedas alternativas.

A esto se suma el indicador de miedo y codicia, que permanece en niveles de miedo extremo, y las salidas de casi u$s3.000 millones de los fondos cotizados de Bitcoin durante noviembre.

Las tres criptomonedas que buscan recuperar terreno

Aunque el contexto continúa siendo incierto, algunos indicadores técnicos muestran señales que los inversores siguen de cerca.

Solana (SOL) fue una de las criptomonedas con mejor desempeño durante el reciente rebote. Llegó a cotizar en u$s78,48, después de encadenar tres jornadas consecutivas de subas. Sin embargo, posteriormente retrocedió hacia la zona de los u$s71.

Para confirmar una recuperación, deberá superar los u$s73,24 y avanzar hacia la siguiente referencia de u$s75,59. En caso de nuevas caídas, los niveles de soporte se ubican en u$s69,78 y u$s64,79.

XRP también mostró movimientos interesantes. Durante el repunte logró superar momentáneamente el dólar, aunque no consiguió sostener ese nivel y volvió a operar cerca de los u$s0,94.

Uno de los datos que genera expectativas es el comportamiento del indicador MACD, que registró un cruce alcista y podría anticipar un cambio en la dirección del precio. Para consolidar esa señal, XRP necesita recuperar y mantener una cotización superior a u$s1.

Ethereum (ETH), por su parte, enfrenta un escenario más complejo. La criptomoneda volvió a ubicarse por debajo de los u$s1.700 y presenta un índice de fuerza relativa (RSI) de 29, un nivel asociado con condiciones de sobreventa.

Este indicador puede anticipar oportunidades de rebote, aunque no garantiza una recuperación. Otro factor que podría influir en su cotización es la actualización Glamsterdam, cuyo desarrollo genera expectativas para diciembre, aunque todavía no tiene una fecha confirmada de implementación en la red principal.

Hyperliquid: el proyecto que suma interés institucional

Otro de los activos que aparece en el radar de los inversores es Hyperliquid (HYPE), una plataforma que utiliza parte de sus ingresos para recomprar sus propios tokens.

Durante los 30 días previos al 1 de noviembre, su fondo de asistencia adquirió aproximadamente u$s65,1 millones en HYPE.

Además, ICE, empresa propietaria de la Bolsa de Nueva York, acordó invertir en un proyecto para desarrollar mercados regulados sobre la infraestructura de Hyperliquid. La iniciativa todavía necesita superar instancias de aprobación regulatoria.

Sin embargo, el token también enfrenta dificultades. Después de alcanzar aproximadamente u$s86,63 a comienzos de noviembre, retrocedió hasta la zona de los u$s64, acumulando una caída cercana al 26%.

Las otras criptomonedas que generan alertas

No todos los movimientos positivos del mercado representan oportunidades sostenibles.

Lighter (LIT) registró una suba superior al 16% durante una jornada, aunque no había una explicación clara que justificara ese comportamiento. La ausencia de un catalizador concreto aumenta la incertidumbre sobre la continuidad del movimiento.

Venice (VVV) también llamó la atención después de acumular una suba superior al 20% en siete días. Sin embargo, posteriormente registró una corrección y volvió a mostrar la volatilidad característica de los activos de menor capitalización.

Otro caso para seguir es Monad (MON), que enfrenta el vencimiento de un período de bloqueo de tokens de su equipo. La liberación de grandes cantidades de criptomonedas puede incrementar la oferta disponible y generar presión sobre su cotización.

Inflación de EEUU y decisiones de la FED: las claves para diciembre

Más allá de los indicadores técnicos de cada proyecto, el comportamiento general del mercado dependerá en buena medida de las variables macroeconómicas.

Uno de los datos relevantes es la evolución de la inflación estadounidense, particularmente el índice de precios del gasto de consumo personal (PCE), que sigue de cerca la Reserva Federal.

Las expectativas sobre las tasas de interés también pueden modificar el apetito de los inversores por los activos de riesgo, entre ellos las criptomonedas.

A esto se suma la próxima reunión de la FED, prevista para el 9 de diciembre, que podría generar movimientos importantes en los mercados financieros.

¿Es momento de invertir en altcoins?

Las señales de recuperación de Solana, XRP, Ethereum y Hyperliquid muestran que existen oportunidades de movimiento dentro del mercado, pero todavía conviven con indicadores de riesgo importantes.

La elevada dominancia de Bitcoin, la salida de capitales de los fondos de inversión y los niveles de miedo extremo reflejan que el mercado todavía no logró consolidar un cambio de tendencia.

Para los inversores, la clave estará en distinguir entre rebotes puntuales y recuperaciones sostenidas. Una suba de precios durante algunas jornadas no necesariamente implica el comienzo de un nuevo ciclo alcista.

Por eso, diciembre podría convertirse en un mes decisivo para las principales altcoins, aunque la volatilidad seguirá siendo uno de los factores centrales a considerar antes de tomar decisiones de inversión.