Resumen Ejecutivo La economía argentina ingresó en recesión técnica tras contraerse un 1,8% en el tercer trimestre de 2026 y un 0,6% en el segundo, según el INDEC .

tras contraerse un en el tercer trimestre de 2026 y un en el segundo, según el . Mientras minería (+11,1%) y construcción (+3,5%) lideraron el crecimiento interanual en septiembre, retrocedieron intermediación financiera (-11,5%) , comercio (-2,2%) , agro (-2%) e industria (-1,8%) .

y lideraron el crecimiento interanual en septiembre, retrocedieron , , e . El deterioro laboral elevó la desocupación al 7,9% y la informalidad al 45% , acumulando una pérdida de 631.300 empleos registrados frente a 780.600 puestos no registrados.

y la informalidad al , acumulando una pérdida de frente a 780.600 puestos no registrados. Con seis meses de caída en préstamos al consumo y una morosidad fintech del 29,9%, el REM del BCRA proyecta un rebote del 2% para el cuarto trimestre.

La economía argentina ingresó en una fase de recesión técnica. La actividad registró una contracción del 1,8% durante el tercer trimestre de 2026, luego de haber retrocedido un 0,6% en el segundo trimestre. De esta manera, se acumularon dos períodos consecutivos de caída, una condición que técnicamente define una recesión.

El dato representa una nueva señal de alerta para la economía, en un contexto en el que el consumo interno continúa mostrando dificultades, el empleo formal pierde terreno y el acceso al financiamiento se vuelve cada vez más complejo para empresas y familias.

Aunque septiembre mostró una mejora mensual del 1,1% respecto de agosto, la actividad todavía se ubicó un 1,2% por debajo del nivel registrado un año atrás, de acuerdo con los datos difundidos por el INDEC.

La discusión ahora pasa por determinar si se trata de una contracción transitoria o si la economía enfrenta un período de estancamiento más prolongado.

¿Qué significa que Argentina haya entrado en recesión técnica?

La recesión técnica se produce cuando una economía registra dos trimestres consecutivos de caída de su Producto Bruto Interno (PBI).

Se trata de una definición estadística que permite identificar un cambio de tendencia, aunque no necesariamente determina la profundidad ni la duración de la crisis económica.

En otras palabras, que Argentina haya ingresado en recesión técnica no significa que todos los sectores estén cayendo al mismo ritmo. Tampoco implica que la situación vaya a prolongarse indefinidamente.

De hecho, las proyecciones relevadas por el Banco Central a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) anticipan una posible recuperación del 2% para el cuarto trimestre del año.

Sin embargo, la mejora de algunos indicadores todavía no se traduce en una recuperación generalizada del empleo, el consumo y los ingresos familiares.

Una economía con ganadores y perdedores

Uno de los aspectos más relevantes del escenario actual es la diferencia de comportamiento entre los sectores económicos.

Según los datos sectoriales correspondientes a septiembre, algunas actividades lograron mantener variaciones positivas, mientras que otras continuaron mostrando retrocesos.

Entre los sectores que crecieron se destacaron: Minería: 11,1%.; Electricidad, gas y agua: 4%.; Construcción: 3,5%.; Hoteles y restaurantes: 3,4%.

En contrapartida, las mayores dificultades se observaron en actividades vinculadas al mercado interno y al financiamiento.

Los sectores que registraron caídas fueron: Intermediación financiera: 11,5%.; Agro: 2%.; Comercio: 2,2%.; Industria: 1,8%.

Para el sector agropecuario, el dato merece atención. La contracción informada para septiembre refleja que la actividad también atravesó un período de menor dinamismo, en un contexto económico donde las decisiones de inversión, los costos productivos y las condiciones de financiamiento adquieren mayor relevancia.

De todos modos, la caída mensual interanual del agro no debe confundirse con una contracción trimestral de toda la actividad agropecuaria.

Menos empleo formal y más dificultades para las familias

La desaceleración económica también comienza a reflejarse en el mercado laboral.

De acuerdo con las cifras citadas por iProUP, la desocupación alcanzó el 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, mientras que la informalidad llegó al 45%.

Uno de los datos más preocupantes es la evolución de la calidad del empleo. Desde el cuarto trimestre de 2023 se perdieron 631.300 puestos de trabajo registrados, mientras que se incorporaron 780.600 empleos no registrados.

Este proceso muestra que la cantidad de personas ocupadas no necesariamente refleja una mejora en las condiciones laborales: una mayor proporción de trabajadores desarrolla sus actividades sin estabilidad, aportes ni acceso pleno al sistema financiero.

El deterioro del empleo también impacta directamente sobre el consumo, uno de los principales motores de la actividad económica.

Crédito más caro, consumo debilitado y aumento de la morosidad

Otro de los puntos críticos es el financiamiento de las familias.

El comercio registró una caída interanual del 2,2% en septiembre y los préstamos destinados al consumo acumularon seis meses consecutivos de retroceso hasta octubre.

A esto se suma el aumento de la morosidad. Según los datos publicados por iProUP, la irregularidad en los pagos de las familias con billeteras virtuales y empresas fintech alcanzó el 29,9% en septiembre.

El escenario configura un círculo complejo: con ingresos que no terminan de recuperarse, los hogares recurren al crédito para cubrir gastos cotidianos, mientras que las entidades financieras endurecen sus condiciones de otorgamiento.

La consecuencia es una menor capacidad de consumo y mayores dificultades para sostener los compromisos financieros.

¿Cuándo podría comenzar la recuperación?

Las perspectivas para el último trimestre del año muestran algunas señales de optimismo.

Los analistas relevados por el Banco Central proyectan un crecimiento del 2% para el cuarto trimestre, mientras que el Gobierno apuesta a que el impulso de las concesiones viales contribuya a dinamizar la construcción y otras actividades vinculadas.

Sin embargo, una eventual recuperación del PBI no garantiza una mejora inmediata en la economía cotidiana.

El empleo formal continúa debilitado, el crédito permanece restringido y buena parte de los sectores vinculados al mercado interno todavía enfrenta dificultades.

Para el agro y las demás actividades productivas, el desafío será atravesar un escenario en el que la recuperación macroeconómica todavía no se traduce necesariamente en mejores condiciones de demanda, inversión y financiamiento.

La salida de la recesión técnica será un primer indicador positivo, pero el verdadero desafío estará en conseguir que esa mejora llegue a la producción, las empresas y los ingresos de los hogares.