Contratar empleados, invertir, pagar la electricidad o patentar vehículos en Santa Fe permitiría descontar parte de esos gastos de Ingresos Brutos. El proyecto de Ley Tributaria 2027 presentado por el Ministerio de Economía provincial reúne créditos fiscales, reducciones de alícuotas y exenciones para empresas y familias, junto con cambios en el Inmobiliario y beneficios para refinanciar deudas.

La propuesta no contempla aumentos de alícuotas de Ingresos Brutos para las actividades agropecuarias, industriales y comerciales. Para el Inmobiliario plantea una actualización del 12%, frente a una inflación de 2026 proyectada en 30,4% en la presentación. En Patente Automotor mantiene las alícuotas e informa una variación de la valuación promedio para 2027 igual o inferior al 5%.

El documento corresponde a un proyecto: las medidas se presentan como parte del esquema previsto para 2027, no como beneficios nuevos ya vigentes. Los objetivos declarados son bajar la carga tributaria, promover producción y empleo, sostener la estabilidad fiscal de las pymes y acompañar el desendeudamiento de las familias.

Sueldos e inversiones para descontar de Ingresos Brutos

Uno de los ejes es el cómputo del 100% de los sueldos de nuevos empleados como descuento de Ingresos Brutos. La presentación vincula este beneficio con 10.488 nuevos puestos de trabajo y un ahorro de $38.714 millones durante 2026.

Para las mipymes santafesinas se propone un certificado de crédito fiscal equivalente a hasta el 50% de las inversiones que realicen, utilizable para pagar Ingresos Brutos. El mecanismo permitiría aplicar el beneficio contra el impuesto; no se presenta como una devolución en efectivo de la mitad de la inversión.

El paquete también contempla tres meses sin Ingresos Brutos para nuevos contribuyentes. Aunque la diapositiva utiliza la denominación general de emprendedores y empresas, el alcance que especifica corresponde a personas humanas que se inscriban en el Régimen Simplificado o en el Régimen General.

La electricidad se transforma en crédito fiscal

Para industria, comercio, hotelería y servicios de alojamiento, el beneficio EPE permite cubrir hasta el 30% de Ingresos Brutos mediante la deducción del costo de la energía eléctrica santafesina. Según el balance oficial, durante 2026 alcanzó a más de 5.000 comercios e industrias y representó $27.000 millones de ahorro.

En el apartado industrial, la Provincia informa más de 6.000 solicitudes y un ahorro de $7.100 millones en 2026. Para 2027 anuncia la incorporación de los servicios industriales al beneficio.

Los prestadores de servicios de discapacidad con alojamiento podrían descontar el costo eléctrico hasta cubrir el 50% de Ingresos Brutos. Para los servicios de atención a personas mayores, menores y/o mujeres con alojamiento, el límite previsto es del 30%.

La presentación también señala que hoteles y servicios de alojamiento redujeron 1,5 puntos su alícuota efectiva mediante la deducción de energía. Para ese sector contempla, además, computar el 100% del Impuesto Inmobiliario contra Ingresos Brutos y la exención de Sellos sobre contratos de alquiler de inmuebles.

Comercios: alícuota del 2,5% y descuento del Inmobiliario

Los micro, pequeños y medianos comercios con facturación anual de hasta $400 millones tendrían una alícuota de Ingresos Brutos del 2,5%. La Provincia estima más de 44.000 potenciales beneficiarios.

El bloque comercial incluye la posibilidad de descontar de Ingresos Brutos el 100% del Impuesto Inmobiliario. También prevé la exención de Sellos para contratos de alquiler de inmuebles comerciales de micro y pequeños comercios.

El Régimen Simplificado actualizaría sus escalas según el índice de precios al consumidor, para evitar que el aumento nominal de la facturación eleve por sí solo la carga tributaria. Como resultado de 2026, el apartado comercial consigna más de 8.500 solicitudes y $880 millones de ahorro en Ingresos Brutos.

Hasta $340.000 por vehículo para concesionarias

Las concesionarias recibirían un crédito fiscal de 10.000 módulos tributarios, equivalentes a $170.000 según la presentación, por cada vehículo vendido e inscripto en Patente Automotor de Santa Fe, tanto por alta de un cero kilómetro como por transferencia de un usado.

Si además se realiza el pago del impuesto Patente, el crédito sería de 20.000 módulos tributarios, equivalentes a $340.000. Son beneficios para descontar de Ingresos Brutos de la concesionaria, no una bonificación directa anunciada para el comprador.

El sector también aparece comprendido en los beneficios vinculados con los salarios de nuevos empleados y la deducción de energía.

Transporte y logística: alícuotas y patentes

Para logística, el proyecto plantea reducir la alícuota de Ingresos Brutos del 4,5% al 2%, en función del personal ocupado en la provincia.

En transporte, taxis, remises, servicios de aplicaciones y transporte de carga de leche fluida podrían computar como crédito fiscal el 100% de lo abonado en Patente Automotor.

Para el resto del transporte de carga y los vehículos incluidos en la categoría que la presentación identifica como “Supermercados, Utilitarios y Camiones”, el cómputo sería del 70%. El documento señala una mejora respecto de 2026.

También se contemplan exenciones para préstamos prendarios destinados a vehículos para transporte de personas y para créditos de renovación de flota de taxis, remises y servicios de aplicaciones.

El campo mantiene exenciones y descuentos

El esquema agropecuario presentado sostiene la exención de Ingresos Brutos para el sector y de Patente para la maquinaria agrícola. Los alquileres rurales y los contratos asociativos de producción tambera quedarían exentos de Sellos.

Los pequeños productores que exploten su propio campo tendrían descuentos de entre el 30% y el 50% en el Inmobiliario Rural, según la cantidad de hectáreas y la ubicación geográfica.

Para arrendatarios se contempla un crédito fiscal de entre el 30% y el 50%, también según la ubicación del campo y con un tope por superficie. La presentación no detalla los umbrales de hectáreas ni la distribución territorial de esas escalas.

Bancos y billeteras: incentivos para prestar y refinanciar

Los bancos y proveedores de servicios de pago, incluidas las billeteras virtuales alcanzadas, podrían reducir hasta el 25% de su base imponible de Ingresos Brutos si financian a pymes, emprendedores, viviendas, operaciones de leasing o autos utilizados como taxis y remises. La reducción anunciada es sobre la base imponible, no sobre la alícuota.

Los intereses de préstamos para refinanciar deudas de familias santafesinas en mora, con mejor tasa y mayor plazo, quedarían exentos de Ingresos Brutos.

El paquete también presenta exenciones de Ingresos Brutos y Sellos para créditos hipotecarios, préstamos en el marco de programas productivos, préstamos prendarios destinados al transporte de personas y financiamiento para precancelar deudas de personas humanas en estado de morosidad.

Sellos: vivienda, producción, tarjetas y leasing

La presentación informa que entre 2024 y 2027 se suman 16 nuevas exenciones de Sellos. En sus dos láminas específicas enumera las siguientes operaciones:

- Refinanciación de préstamos para personas físicas en mora.

- Contratos de alquiler de vivienda única.

- Créditos hipotecarios destinados a vivienda única.

- Alquileres rurales.

- Alquileres de inmuebles comerciales de micro y pequeños comercios.

- Contratos asociativos de producción tambera.

- Refinanciación de tarjetas de crédito.

- Créditos para vivienda nueva o desarrollo de loteos.

- Préstamos para los sectores agropecuario, industrial, comercial, minero y de la construcción.

- Transferencias de rodados realizadas como opción de contratos de leasing.

- Oferta irrevocable.

- Hipotecas sobre inmueble futuro.

- Garantías y operaciones de FOGAFE.

- Préstamos para renovación de flotas de taxis, remises y servicios de aplicaciones.

Beneficios para audiovisuales, editoriales y despachantes

Las producciones audiovisuales realizadas en Santa Fe contarían con un mecanismo de tax rebate: un crédito fiscal equivalente a Ingresos Brutos incluido en las compras de bienes y servicios efectuadas en la provincia.

Las mipymes, cooperativas y asociaciones que realicen trabajos de editoriales y librería quedarían exentas del Impuesto Inmobiliario.

El apartado destinado a despachantes de Aduana anuncia la exención de Ingresos Brutos vinculada con la utilización de puertos y aeropuertos santafesinos para exportar e importar mercaderías.

También se propone eximir de Ingresos Brutos los rendimientos, intereses y cualquier otra renta generada por el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Estabilidad fiscal y devolución de saldos a favor

El proyecto mantiene los beneficios de estabilidad fiscal de las leyes 13.749 y 13.750 y sus prórrogas, así como la reducción de alícuota dispuesta por el artículo 25 de la Ley 13.750 y normas posteriores.

Los parámetros para exenciones y escalas de impuestos se actualizarían un 30%, tomando como referencia la inflación de 2026 estimada en el Relevamiento de Expectativas de Mercado citado en el documento.

La devolución de saldos a favor de Ingresos Brutos contempla transferencias directas a una CBU por hasta $15 millones mensuales y el cómputo de saldos a favor con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Provincia informa que durante 2026 devolvió $11.000 millones a más de 3.600 contribuyentes.

En el balance general, Economía compara una alícuota efectiva promedio de Ingresos Brutos del 2,93% con una del 1,75% entre quienes utilizaron créditos fiscales. Afirma que más de 50.000 contribuyentes recurrieron a esos instrumentos y anticipa una carga efectiva menor para 2027, sin precisar una nueva tasa promedio.

Inmobiliario: suba del 12% y descuentos por cumplimiento

La adecuación prevista del Inmobiliario es del 12%. La presentación la contrapone con una inflación de 2026 proyectada en 30,4%, pero el impuesto tendría un aumento nominal antes de considerar las bonificaciones que correspondan.

Para contribuyentes al día se propone un descuento del 20% en las cuotas uno a cinco y la exención de la sexta. El documento resume esa combinación como una reducción total del 33%.

Por forma de pago, el esquema prevé un descuento del 35% por cancelar anticipadamente todas las cuotas del año y del 15% por abonar mediante débito automático en caja de ahorro o cuenta corriente. Estas modalidades se anuncian para Inmobiliario, Patente Automotor e Impuesto sobre Embarcaciones.

En el Inmobiliario, la combinación de cumplimiento y pago anual permitiría alcanzar un descuento del 56%, según la presentación. Para contribuyentes al día que utilicen débito automático, la reducción combinada sería del 43%. Los porcentajes combinados no resultan de sumar directamente cada bonificación.

Patente: mismas alícuotas y una referencia promedio del 5%

Para Patente Automotor, el proyecto no modifica las alícuotas. La lámina correspondiente informa una variación de la valuación promedio de 2027 igual o inferior al 5%.

Esa referencia corresponde al promedio de las valuaciones: no establece allí un tope individual de aumento del 5% para cada vehículo. A Patente se aplicarían los descuentos anunciados por pago anual anticipado o débito automático.