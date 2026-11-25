La ley de prevención de la ludopatía puede modificar una de las principales fuentes de ingresos comerciales del fútbol argentino. Si se aprueba y entra en vigor la prohibición de publicidad y patrocinio de apuestas online que votó Diputados, diez clubes de Primera División deberán revisar acuerdos que hoy sostienen una parte de sus presupuestos. Entre ellos están Rosario Central y Newell’s.

La dimensión económica aparece en los contratos conocidos: Boca, River, Racing e Independiente reúnen aproximadamente US$16,7 millones por año o temporada en acuerdos con empresas del sector, según estimaciones periodísticas. San Lorenzo suma otros US$800.000 por un vínculo de diez meses. A esa cuenta se agregan los convenios de los otros cinco clubes, cuyos montos actuales no pudieron verificarse públicamente.

Son ingresos expuestos a una eventual revisión, no pérdidas ya confirmadas. El efecto dependerá de la redacción definitiva de la ley, su entrada en vigor, los plazos de adecuación y las condiciones de cada contrato.

El impacto también llegaría a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la selección Argentina.

La discusión tuvo un movimiento este miércoles 25 de noviembre. El oficialismo y el peronismo acordaron llevar al recinto del Senado, el jueves 26, la media sanción de Diputados y tratar por separado una iniciativa complementaria contra el juego ilegal. El plenario de comisiones terminó sin dictamen y el tratamiento previsto es sobre tablas.

Qué publicidad quedaría alcanzada

El proyecto aprobado por Diputados en noviembre de 2024 establece restricciones sobre la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y las apuestas en línea. Incluye indumentaria deportiva, auspicios a equipos y deportistas, estadios, medios de comunicación y plataformas digitales.

La prohibición propuesta alcanza también a los operadores autorizados. Por eso, el debate excede el bloqueo de sitios clandestinos: involucra contratos comerciales de empresas habilitadas que tienen presencia en el fútbol profesional.

La iniciativa busca reducir la exposición al juego online y prevenir sus consecuencias, especialmente entre niños y adolescentes. También incorpora controles de identidad y edad, restricciones sobre medios de pago y herramientas de prevención y asistencia.

Para los clubes, el punto económico es concreto: si dejan de poder ofrecer los espacios publicitarios comprometidos, tendrán que negociar cómo adaptar o finalizar esos acuerdos y conseguir anunciantes de otros sectores. Una aprobación en el Senado, sin embargo, no equivale por sí sola a la retirada inmediata de todos los logos: todavía deben considerarse la promulgación y las condiciones de aplicación.

Las diez camisetas y los montos conocidos

El relevamiento comercial del Clausura 2026 identifica a diez de los treinta equipos de Primera con una empresa de apuestas o casino online como patrocinador principal. El conteo corresponde al frente de la camiseta; no abarca todos los acuerdos secundarios, la cartelería de los estadios o las campañas digitales.

Los importes son estimaciones publicadas por medios especializados y económicos, no cifras contrastadas con los contratos completos. Además, los convenios pueden incorporar otras prestaciones junto con la presencia en la indumentaria. Las marcas de los diez clubes surgen de relevamientos comerciales y anuncios de patrocinio.

Central y Newell’s, con un mismo patrocinador

En Rosario, la discusión alcanza a los dos principales clubes de la ciudad. Central y Newell’s mantienen a City Center Online como patrocinador principal, una relación comercial iniciada con acuerdos para la temporada 2022 y sostenida en los relevamientos de 2026.

La prohibición de los auspicios abriría una negociación entre clubes y patrocinadores. Podrían discutirse prestaciones que ya no puedan cumplirse, pagos futuros y anticipos correspondientes a períodos posteriores a la entrada en vigor de la norma.

El riesgo presupuestario dependerá, sobre todo, de cuánto dinero logren recuperar con otros anunciantes. Si una institución reemplaza el contrato por otro de menor valor, la diferencia reducirá sus ingresos comerciales. Si demora en conseguirlo, también enfrentará un período sin esa recaudación.

Ese faltante podría trasladarse a decisiones sobre gastos, inversiones, financiamiento o ventas de jugadores. Se trata de escenarios económicos posibles: no hay elementos para afirmar que la ley provocaría automáticamente recortes de planteles o actividades en los clubes argentinos.

Brasil: una prohibición más amplia

El antecedente brasileño permite observar consecuencias concretas, aunque las medidas no son equivalentes. Argentina debate una regulación que incluye prohibiciones publicitarias; Brasil avanzó también sobre la actividad de las plataformas.

La Medida Provisoria 1.394, dictada el 25 de septiembre de 2026, prohibió la explotación, oferta, intermediación y publicidad de apuestas de cuota fija, tanto deportivas como de juegos online. Estableció, además, diez días para retirar los materiales publicitarios y las señales de patrocinio.

La escala financiera es mayor que la argentina. Un relevamiento de UOL publicado en septiembre identificó al menos US$154 millones en patrocinios principales de apuestas entre catorce clubes de la primera división brasileña. Esa cifra mide contratos expuestos al cambio normativo, no una pérdida contable ya materializada.

En noviembre, NEXT Latam informó que ocho de los trece acuerdos incluidos en su seguimiento estaban suspendidos, rescindidos o finalizados. Otros continuaban con modificaciones en la marca exhibida.

El mismo informe distingue los US$37,2 millones fijos de Flamengo de los US$45,4 millones que puede alcanzar el acuerdo al incorporar inversiones y bonos. São Paulo y Fluminense pasaron a mostrar Superscore, una plataforma de estadísticas del grupo de su patrocinador.

La definición pendiente en Argentina

La experiencia brasileña muestra que retirar una publicidad y resolver el contrato que la sostiene son procesos diferentes. Puede desaparecer una marca de la camiseta mientras continúan las negociaciones sobre pagos, obligaciones y duración del vínculo.

En Argentina, la discusión inmediata está en el Congreso. Si el Senado aprueba sin modificaciones la media sanción de Diputados, el texto pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación o eventual veto. Si introduce cambios, deberá volver a la Cámara baja.

Para Central, Newell’s y los otros ocho clubes con patrocinadores principales del sector, el impacto se definirá al cruzar esas reglas con sus contratos vigentes. Los montos, vencimientos y cláusulas de adecuación serán los datos necesarios para establecer cuánto ingreso deberán reemplazar y en qué plazo.