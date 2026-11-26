Hoy el mundo marca el Día Mundial del Transporte Sostenible, una fecha que la ONU instituyó en 2023 para revisar qué tan rápido barcos, aviones y camiones logran despegarse del petróleo. En Rosario, la pregunta tiene un capítulo propio y poco conocido.

La efeméride recuerda la apertura, en 2016, de la primera Conferencia Mundial de Transporte Sostenible en Asjabad, Turkmenistán. Desde entonces, el transporte —cerca de una cuarta parte de las emisiones globales de CO2— quedó bajo la lupa de gobiernos y bancos.

La presión más dura cayó sobre la navegación marítima. En 2025, la Organización Marítima Internacional debía aprobar el primer esquema mundial de precio al carbono para los buques de carga.

Esa votación terminó postergada un año entero, después de una ofensiva diplomática de Estados Unidos contra el acuerdo. El freno global, sin embargo, no frenó la demanda de combustibles más limpios.

Aerolíneas y navieras de Europa y Estados Unidos ya están obligadas, por regulaciones propias, a sumar combustibles alternativos a sus mezclas. El combustible sostenible de aviación y los biocombustibles marinos ganan terreno cada año.

Esa demanda tiene una materia prima clave: el aceite vegetal, sobre todo el de soja. Y ahí aparece Rosario, con uno de los mayores complejos de biodiésel del planeta.

El cordón industrial de Puerto General San Martín y San Lorenzo construyó esa plataforma en poco más de una década, aprovechando la cercanía con las plantas aceiteras y el río.

Pero la fotografía actual es paradójica. Santa Fe concentra el 85% de la capacidad instalada de biodiésel del país y, aun así, tres de cada cuatro plantas están hoy paradas o muy por debajo de su potencial.

Las exportaciones cayeron a su nivel más bajo desde que arrancó esta industria. El sector sobrevive, en gran medida, gracias al corte obligatorio que exige mezclar diésel con un porcentaje fijo de biodiésel en el mercado interno.

Ese porcentaje, fijado por la Ley 27.640 en 7,5%, lleva años congelado. Un proyecto para actualizarlo y destrabar nuevas inversiones obtuvo media sanción en el Senado en septiembre, pero quedó trabado en Diputados.

El plazo para que la Cámara baja dictaminara venció esta semana sin acuerdo. Cerealeras y pymes biodieseleras de la región siguen discutiendo cómo se reparten los cupos de un mercado que, para algunos, ya resulta demasiado chico.

La discusión no es menor para quién invierte y quién no. Las grandes exportadoras con plantas de molienda propias pueden mezclar biodiésel por su cuenta, mientras que los productores más chicos dependen por completo del cupo que les asigne el Estado.

A eso se suma el frente externo. La Unión Europea, principal comprador fuera del mercado interno, revisa de forma periódica las condiciones de acceso para el biodiésel sudamericano, lo que mantiene a todo el sector en estado de alerta permanente.

La industria calcula que una ley actualizada podría destrabar inversiones por unos US$1.000 millones. No es un dato menor para una región que supo tener una porción mucho mayor de la producción mundial de biodiésel que la actual.

Hay señales de que el río también puede ser mercado, no solo autopista de exportación. Essential Energy Holding, con plantas en la zona, ya produce biodiésel pensado para barcazas y embarcaciones fluviales, con el Barco Ciudad de Rosario como primer cliente de prueba.

La escala de ese negocio todavía es chica. Pero marca una dirección: si la navegación fluvial y marítima necesita descarbonizarse, buena parte del insumo puede salir de la misma cuenca que hoy embarca la soja.

El calendario mundial corre más rápido que el calendario legislativo argentino. Cada mes que la nueva ley de biocombustibles sigue sin definición, la capacidad ociosa de las plantas santafesinas convive con una demanda global de combustibles limpios que no deja de crecer.