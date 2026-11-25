Las principales ferias y exposiciones de negocios de Rosario y la región son Expoagro (marzo, San Nicolás), AgroActiva (junio, Armstrong), el Congreso Aapresid y el BCR Agtech Forum (agosto, Rosario), el Santa Fe Business Forum (fines de agosto y septiembre, Rosario y Santa Fe) y EXA (septiembre, San Lorenzo), según sus organizadores a noviembre de 2026.

Ferias y exposiciones de negocios en Rosario y la región

Feria Lugar Rubro Fecha Expoagro San Nicolás (provincia de Buenos Aires), predio ferial y autódromo, ruta nacional 9 km 225 Agroindustria: maquinaria, insumos y servicios para el agro 9 al 12 de marzo de 2027 AgroActiva Armstrong (Santa Fe) Agroindustria 2 al 5 de junio de 2027 Congreso Aapresid Rosario, Salón Metropolitano Agricultura, innovación y agtech Última edición: 4 al 6 de agosto de 2026. La de 2027 no tiene fecha anunciada BCR Agtech Forum Rosario, Bolsa de Comercio de Rosario (Paraguay 755) Innovación y tecnología para el agro Última edición: 4 de agosto de 2026, dentro del Congreso Aapresid. La de 2027 no tiene fecha anunciada Santa Fe Business Forum Rosario (La Fluvial) y ciudad de Santa Fe Rondas de negocios internacionales de varios sectores Última edición: 31 de agosto al 4 de septiembre de 2026. La de 2027 no tiene fecha anunciada EXA San Lorenzo, predio del Parque Industrial San Lorenzo (ruta provincial 10) Industria, comercio e hidrovía Última edición: 24 al 26 de septiembre de 2026. La de 2027 no tiene fecha anunciada

Qué tener en cuenta

El calendario tiene dos temporadas. La primera la marcan las muestras agroindustriales a cielo abierto, Expoagro y AgroActiva, que ya confirmaron sus fechas de 2027. La segunda arranca en agosto en Rosario, con el congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), y sigue con las rondas de negocios del Santa Fe Business Forum y con EXA en San Lorenzo.

Para el Congreso Aapresid, el BCR Agtech Forum, el Santa Fe Business Forum y EXA, la tabla muestra la última edición: a noviembre de 2026 ninguno de los cuatro anunció la fecha de 2027. Conviene tomar esos meses como referencia y confirmar con cada organizador antes de reservar viajes, stands o agendas.

La agenda pesa en la economía regional. Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), la actividad del mercado de maquinaria agrícola depende en parte del impacto puntual de las grandes ferias comerciales.

Fechas y temporadas

Expoagro se hace del 9 al 12 de marzo de 2027 en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, sobre la ruta nacional 9, en la provincia de Buenos Aires. La organiza Exponenciar S.A. En la edición 2026, del 10 al 13 de marzo, reunió 700 expositores y más de 250.000 visitantes, según el organizador.

AgroActiva se hace del 2 al 5 de junio de 2027 en Armstrong, en el sur de Santa Fe. Será la edición 33, con el lema «Muestra Patria», y lleva diez años consecutivos en esa ciudad. En la edición 2026, del 3 al 6 de junio, el Gobierno de Santa Fe anunció más de 100.000 millones de pesos en créditos para la producción.

El Congreso Aapresid volvió en 2026 al Salón Metropolitano de Rosario, del 4 al 6 de agosto, después de dos ediciones en Buenos Aires. Fue la edición 34. El 4 de agosto, en el marco del congreso, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) e Innventure AgriFood Tech hicieron el BCR Agtech Forum, con respaldo del BID Lab.

El Santa Fe Business Forum lo organiza el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe. La tercera edición fue del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2026, en La Fluvial de Rosario y, por primera vez, también en la ciudad de Santa Fe. La Provincia convocó a más de 250 compradores internacionales de 50 países y a 1.000 empresas oferentes.

EXA se hizo del 24 al 26 de septiembre de 2026 en el predio del Parque Industrial San Lorenzo, sobre la ruta provincial 10. Según la Municipalidad de San Lorenzo, es una exposición industrial, comercial y vinculada a la hidrovía.

Cuándo Qué cambia 9 al 12 de marzo de 2027 Expoagro, en San Nicolás (provincia de Buenos Aires) 2 al 5 de junio de 2027 AgroActiva, en Armstrong (Santa Fe)

Preguntas frecuentes

¿Cuándo es Expoagro 2027?

Expoagro 2027 se hace del 9 al 12 de marzo de 2027 en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, según su organizador.

¿Cuándo es AgroActiva 2027?

AgroActiva 2027 se hace del 2 al 5 de junio de 2027 en Armstrong, Santa Fe. Es la edición 33 de la muestra agroindustrial y lleva el lema «Muestra Patria».

¿Qué ferias de negocios se hacen en la ciudad de Rosario?

En Rosario se hacen el Congreso Aapresid, en el Salón Metropolitano, el BCR Agtech Forum, en la Bolsa de Comercio, y el Santa Fe Business Forum, con sede principal en La Fluvial. En 2026 se hicieron entre agosto y septiembre; las fechas de 2027 todavía no se anunciaron.

¿Qué sectores participan del Santa Fe Business Forum?

En la convocatoria de 2026, la Provincia incluyó alimentos, maquinaria agrícola, autopartes, metalmecánica, tecnología médica, biotecnología, economía del conocimiento, energías renovables, construcción, muebles, textiles, calzado y turismo de reuniones.

¿Cuántas empresas participaron en las ediciones anteriores del Santa Fe Business Forum?

Según el Gobierno de Santa Fe, la primera edición reunió unas 800 empresas y más de 250 compradores internacionales, y la segunda, cerca de 1.000 firmas.

Última actualización: 25/11/2026.