Resumen Ejecutivo El dólar CCL cerró ayer en $1.782 , a $18 de los $1.800 , tras subir 3,5% en la rueda, por el mayor envío de dólares de empresas al exterior.

, a $18 de los , tras subir 3,5% en la rueda, por el mayor envío de dólares de empresas al exterior. El Gobierno y el Banco Central ya destinaron entre US$1.900 millones y US$2.000 millones entre bonos dollar-linked y futuros para moderar la suba del tipo de cambio oficial (mayorista en $1.592 y minorista en $1.615).

y el ya destinaron entre entre bonos dollar-linked y futuros para moderar la suba del tipo de cambio oficial (mayorista en $1.592 y minorista en $1.615). La brecha entre el dólar mayorista y el financiero ronda el 12% , la más alta en meses, en medio de un riesgo país por encima de los 1.000 puntos.

, la más alta en meses, en medio de un por encima de los 1.000 puntos. Analistas de PPI describen el movimiento como una salida de capitales que anticipa tensión sobre el programa financiero de 2027.

El dólar financiero volvió a tensar el mercado cambiario argentino. El contado con liquidación (CCL), la referencia que usan las empresas para girar fondos al exterior, cerró ayer en $1.782 y quedó a $18 de los $1.800, tras subir 3,5% en una sola rueda.

Detrás del salto hay un motivo puntual: varias compañías con casa matriz en el exterior recibieron instrucciones de girar afuera la caja en pesos que no piensan usar en el país. Es una maniobra habitual en las tesorerías corporativas, pero esta vez se concentró en pocos días.

El fenómeno no es nuevo, pero se aceleró. Según analistas de PPI, se trata de una salida de capitales que, sumada a un riesgo país que ya supera los 1.000 puntos, volvió a acercar al dólar a sus máximos y amplió la brecha entre el MEP y el CCL por encima del 6%.

En paralelo, el dólar mayorista subió 0,8% a $1.592, el oficial minorista 1,3% a $1.615 y el blue 1,5% a $1.700. La brecha entre el mayorista y el financiero quedó cerca del 12% (11,9%), la más alta en varios meses, mientras que frente al minorista supera el 10%.

Por qué suben el CCL y el MEP

Para entender el salto conviene pensar al CCL como la vía legal que usa una empresa para salir del circuito en pesos. Comprar un bono en el mercado local, venderlo afuera en dólares y girar esa plata a una cuenta en el exterior es, en la práctica, un giro de utilidades o de caja ociosa.

Cuando muchas firmas hacen esa operación al mismo tiempo, el precio de esa salida sube, igual que sube el precio de cualquier bien cuando la demanda supera a la oferta disponible en el mercado.

Ese mecanismo convive con señales externas e internas que lo potencian. Afuera, el dólar se fortalece a nivel global y castiga a las monedas emergentes de la región. Adentro, las dudas sobre el programa financiero de 2027 y el nivel de las tasas en pesos empujan a algunas compañías a adelantar decisiones.

La lógica es simple: mejor girar la caja ahora, con un CCL todavía manejable, que esperar a un escenario más incierto. Esa misma tensión entre el dólar y la inflación ya venía marcando señales de alarma en el mercado semanas atrás.

La intervención oficial y lo que viene

El equipo económico, con Luis Caputo al frente, busca que la suba del dólar oficial sea “administrada” y no un salto brusco. Para eso, el Banco Central viene vendiendo bonos dollar-linked en el mercado secundario.

La entidad sumó cerca de US$590 millones en cinco ruedas hasta el 17 de noviembre, con un pico diario de más de US$500 millones en una sola jornada, concentrados en vencimientos de enero. A eso se suma una posición vendida en futuros que creció más de US$1.300 millones en lo que va de noviembre.

La cuenta total de esa intervención se ubica entre US$1.900 millones y US$2.000 millones, según estimaciones de mercado. El dato no es menor: el Banco Central había cerrado octubre sin posición vendida en futuros, algo que no ocurría desde febrero de 2025.

El próximo lunes vence un contrato de futuros de noviembre por más de US$2.100 millones, una fecha que el mercado mira de cerca porque puede confirmar cuánto volvió a intervenir la autoridad monetaria en las últimas semanas.

Mientras tanto, la compra de reservas se desaceleró con fuerza: de unos US$118 millones diarios a comienzos de mes, el Banco Central pasó a comprar apenas US$29 millones por rueda en noviembre, el ritmo más lento desde septiembre.

Para una entidad que necesita acumular dólares de cara a los vencimientos de 2027, cada rueda sin compras relevantes complica la hoja de ruta financiera del año próximo, en medio de cambios en las reglas para declarar y mover dólares que el propio Gobierno fue ajustando en las últimas semanas.

En el cordón industrial del sur de Santa Fe, donde conviven exportadoras de granos con filiales locales de empresas multinacionales, esta brecha reabre una discusión conocida: a qué tipo de cambio conviene liquidar una exportación, importar un insumo o girar una utilidad al exterior.

Una brecha del 12% no es un detalle contable: cambia el resultado final de cualquier decisión financiera que combine pesos y dólares. Para una pyme exportadora puede representar varios puntos de rentabilidad en una misma operación de comercio exterior.

Para una empresa importadora, en cambio, una brecha alta suele anticipar presión futura sobre el tipo de cambio oficial, que es el que finalmente paga por sus insumos del exterior en los próximos meses.

Los analistas no coinciden del todo sobre qué sigue. Hay quienes creen que hacia comienzos de 2027 la dinámica cambiará, de la mano de un saldo comercial positivo y sin motivos de fondo para que el dólar se aleje de lo que marcan los futuros.

Otros son más cautos: con el riesgo país por encima de los 1.000 puntos, sostener el actual nivel del dólar financiero en términos reales no les resulta sencillo de explicar para las próximas semanas.

¿Qué es el dólar CCL y para qué se usa?

El contado con liquidación es un mecanismo legal para comprar un bono o una acción en pesos en el mercado local, venderlo en el exterior y recibir esa plata en dólares en una cuenta fuera del país. Lo usan empresas que necesitan girar fondos al exterior y, en menor medida, ahorristas.

¿Por qué el Banco Central no interviene directamente sobre el CCL?

Porque el CCL opera en la plaza bursátil, por fuera del mercado oficial de cambios, y aunque el Banco Central tiene herramientas técnicas para vender bonos contra dólares en el mercado secundario, evita sacrificar reservas líquidas en ese segmento. En su lugar, actúa con bonos dollar-linked y futuros para moderar las expectativas sobre el dólar oficial.

¿Qué pasa si la brecha cambiaria sigue en estos niveles?

Una brecha sostenida en torno al 12% suele anticipar mayor cautela de los importadores, presión sobre precios y más consultas de empresas por cobertura cambiaria. También alimenta la expectativa de que, en algún momento, el tipo de cambio oficial deba acercarse a los valores financieros.