Resumen Ejecutivo Aunque la plataforma ambiental VISEC aún no es obligatoria, los frigoríficos ya aplican descuentos comerciales a la hacienda sin validación de libre deforestación exigida por la Unión Europea .

aún no es obligatoria, los frigoríficos ya aplican descuentos comerciales a la hacienda sin validación de libre deforestación exigida por la . Los consultores Teo Zorraquin y Alejandro Meneses advierten que adherir al sistema dejó de ser un debate ambiental para convertirse en una decisión financiera sobre ingresos ganaderos.

y advierten que adherir al sistema dejó de ser un debate ambiental para convertirse en una decisión financiera sobre ingresos ganaderos. La tensión comercial ocurre con una relación ternero/novillo de 1,45 ( $6.135 frente a $4.237 por kilo vivo), estrechando márgenes en feedlots y capacidad ociosa frigorífica.

( frente a por kilo vivo), estrechando márgenes en feedlots y capacidad ociosa frigorífica. La cadena cárnica enfrenta el desafío de distribuir transparentemente los costos de trazabilidad internacional sin generar distorsiones económicas ni penalizaciones internas sobre el productor primario.

La ganadería argentina atraviesa un momento de perspectivas favorables, sostenido por una oferta de hacienda limitada y una demanda internacional que continúa mostrando fortaleza. Sin embargo, detrás de ese escenario de buenos precios y oportunidades exportadoras comienza a tomar fuerza una preocupación que excede las cuestiones productivas: el impacto de las nuevas exigencias comerciales vinculadas con la trazabilidad y la deforestación.

En ese contexto, VISEC se convirtió en uno de los temas centrales de discusión dentro de la cadena cárnica. La plataforma, que busca facilitar la validación de los requisitos ambientales exigidos por la Unión Europea, todavía no comenzó a regir como exigencia normativa. Tampoco es obligatoria la adhesión al sistema. Sin embargo, su implementación ya genera consecuencias concretas en las relaciones comerciales y, particularmente, en el precio que reciben algunos productores por su hacienda.

El debate tiene dos dimensiones. Por un lado, la necesidad de preservar el acceso a mercados internacionales cada vez más exigentes en materia ambiental y de trazabilidad. Por otro, la preocupación de los productores por los costos de adaptación y por la posibilidad de que los frigoríficos trasladen esas exigencias a través de descuentos sobre los animales que no cuentan con la validación correspondiente.

Una exigencia comercial que se anticipa a su entrada en vigencia

El punto que genera mayor controversia es que, aun antes de que VISEC comience a regir, ya se registran situaciones en las que la condición de los establecimientos respecto de la plataforma influye sobre el valor de la hacienda.

Desde la perspectiva del negocio, el problema es concreto: los productores se encuentran frente a una decisión empresarial que puede tener consecuencias económicas inmediatas. Adherir a la plataforma, avanzar con los mecanismos de trazabilidad o quedar al margen de ese circuito puede modificar las condiciones de comercialización.

La discusión no pasa solamente por aceptar o rechazar las nuevas exigencias ambientales. También involucra quién asume los costos de cumplirlas, cómo se distribuyen dentro de la cadena y si resulta razonable que una herramienta privada, de adhesión voluntaria, termine funcionando como un condicionante comercial.

En este escenario, los frigoríficos sostienen que necesitan garantizar la trazabilidad de la carne para conservar y desarrollar sus negocios de exportación. Para los productores, en cambio, la preocupación está puesta en que esa necesidad termine traduciéndose en una penalización económica para quienes todavía no están incorporados al sistema.

Una decisión empresarial con consecuencias sobre el precio

El análisis de Teo Zorraquin pone el foco en la dimensión económica y empresarial de la discusión. Más allá de los argumentos a favor o en contra de la plataforma, hay una realidad que empieza a imponerse en el mercado: la decisión de adherir o no puede tener un efecto directo sobre el precio de venta de la hacienda.

La cuestión, entonces, deja de ser exclusivamente institucional o ambiental para convertirse en una decisión concreta de gestión.

Para el productor, incorporarse a VISEC —o a otra herramienta que permita acreditar las condiciones exigidas por los compradores— implica evaluar costos, beneficios y oportunidades comerciales. No hacerlo también tiene consecuencias potenciales, especialmente si los frigoríficos comienzan a diferenciar los valores pagados según la condición de trazabilidad de los animales.

La discusión sobre si esa diferenciación es justa, razonable o anticipada a los plazos regulatorios pertenece a otro ámbito. Desde el punto de vista empresarial, lo importante es reconocer que la situación ya está teniendo incidencia sobre los ingresos que puede obtener el productor.

Este enfoque introduce un elemento relevante: las exigencias comerciales internacionales pueden comenzar a modificar las condiciones de negociación mucho antes de que su obligatoriedad normativa se haga efectiva.

El desafío de sostener la competitividad sin distorsionar la cadena

La discusión también debe analizarse desde una perspectiva más amplia, vinculada con el funcionamiento de toda la cadena de ganados y carnes.

El planteo de Alejandro Meneses se inscribe en un contexto en el que la ganadería argentina necesita aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado internacional, pero sin perder de vista las dificultades económicas que atraviesan sus distintos eslabones.

La menor disponibilidad de hacienda, los costos de producción y las diferencias entre los márgenes de la cría, el engorde y la industria frigorífica ya generan tensiones importantes. En ese escenario, sumar nuevas exigencias comerciales sin una distribución clara de sus costos puede profundizar los desequilibrios existentes.

La industria exportadora necesita asegurar el cumplimiento de los requisitos de sus compradores. Pero esa necesidad no debería convertirse automáticamente en una transferencia de costos hacia el productor, especialmente cuando todavía existe incertidumbre sobre la implementación y el alcance de los mecanismos de validación.

El desafío consiste en construir un sistema que permita sostener la competitividad internacional de la carne argentina, garantizando trazabilidad y cumplimiento ambiental, sin generar barreras comerciales internas que terminen perjudicando a determinados establecimientos.

Un negocio ganadero con márgenes cada vez más diferenciados

El impacto de VISEC se produce, además, en un momento en el que la rentabilidad de los distintos eslabones de la cadena muestra comportamientos muy diferentes.

La cría encuentra condiciones favorables por los valores alcanzados por los terneros. En septiembre, el índice Rosgan se ubicó alrededor de los $6.135 por kilo vivo, mientras que el novillo gordo cotizaba cerca de los $4.237. La relación ternero/novillo llegó a 1,45, frente a 1,27 en noviembre de 2025.

Esta diferencia beneficia a los criadores, pero encarece la reposición para quienes necesitan comprar animales para recría o engorde.

Los feedlots, por su parte, enfrentan relaciones de compra y venta exigentes, mientras que la industria frigorífica debe lidiar con una oferta reducida y costos fijos crecientes por la menor utilización de su capacidad instalada.

En este contexto, cualquier descuento adicional asociado a la condición de trazabilidad puede tener un impacto significativo sobre los números de los establecimientos, particularmente en aquellos que ya operan con márgenes ajustados.

El riesgo de que una exigencia se transforme en una distorsión

El caso VISEC deja planteado un interrogante central para el futuro de la ganadería argentina: cómo adaptarse a las nuevas condiciones del comercio internacional sin generar costos o penalizaciones que debiliten la competitividad de la producción.

La Unión Europea representa un mercado relevante y las exigencias ambientales forman parte de una tendencia que difícilmente retroceda. La trazabilidad y la demostración de que la producción no proviene de áreas deforestadas después de 2020 serán cada vez más importantes para acceder a determinados destinos comerciales.

Pero existe una diferencia entre cumplir una exigencia de mercado y convertir una plataforma privada de adhesión voluntaria en un requisito que, en los hechos, condicione el precio de toda la hacienda.

La preocupación de los productores apunta precisamente a esa diferencia. Si los frigoríficos necesitan animales con determinada validación para abastecer sus exportaciones, es lógico que busquen organizar sus compras en función de esas necesidades. Sin embargo, el mecanismo de diferenciación debería ser transparente y permitir que los costos y beneficios de la adaptación se distribuyan de manera razonable.

Una decisión que ya no es solamente ambiental

El debate sobre VISEC refleja un cambio más profundo en el negocio ganadero. Las condiciones de acceso a los mercados comienzan a influir no solamente en los frigoríficos exportadores, sino también en las decisiones productivas y comerciales de los establecimientos.

Aunque la plataforma todavía no comenzó a regir y su adhesión no es obligatoria, el mercado ya empieza a anticipar sus efectos. Esa es, posiblemente, la principal señal que deja la discusión actual.

Para el productor, la cuestión ya no consiste únicamente en determinar si está de acuerdo con la herramienta o con las exigencias europeas. También debe evaluar qué consecuencias económicas puede tener quedar fuera de los circuitos comerciales que demandan esa validación.

Los análisis de Teo Zorraquin y Alejandro Meneses permiten poner el foco en una cuestión que excede a VISEC: la necesidad de que la adaptación de la ganadería argentina a los nuevos requisitos internacionales no termine generando distorsiones dentro de la propia cadena.

Porque el desafío no es solamente demostrar que la carne argentina cumple con las exigencias ambientales de los mercados compradores. También es conseguir que ese cumplimiento sea económicamente viable para quienes producen la hacienda y que el costo de acceder a esos mercados no recaiga injustificadamente sobre el primer eslabón del negocio.