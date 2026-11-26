Resumen Ejecutivo El Banco Central (BCRA) intervino con fuerza en el mercado de futuros A3 , llevando la tasa implícita de noviembre a -31,8% anual y acumulando contratos por US$ 1.345 millones .

intervino con fuerza en el mercado de futuros , llevando la tasa implícita de noviembre a y acumulando contratos por . Las tasas reales negativas en futuros de diciembre ( -17,5% ) y enero ( -20,3% ) incentivan inversiones sintéticas en pesos frente a vencimientos del Tesoro por $25,4 billones .

) y enero ( ) incentivan inversiones sintéticas en pesos frente a vencimientos del . La oferta oficial revirtió la suba intradiaria del dólar mayorista hasta cerrar en $1.602 , acotando los pagos de bonos dólar linked al 4% mensual.

hasta cerrar en , acotando los pagos de bonos dólar linked al mensual. El dólar contado con liquidación (CCL) cayó un 3,7% hasta $1.728, reduciendo la brecha cambiaria al 7,8% ante un fuerte volumen operado en bonos AL30.

La estrategia cambiaria del Gobierno sumó un nuevo capítulo. En medio de la presión sobre el dólar y de una creciente actividad en los mercados financieros, el Banco Central (BCRA) intervino con fuerza en el mercado de futuros para abaratar la cobertura cambiaria y modificar los incentivos de los inversores.

La maniobra tiene un objetivo concreto: evitar que una mayor demanda de dólares se traslade a las cotizaciones y, al mismo tiempo, hacer más atractivas las inversiones en instrumentos denominados en pesos.

La particularidad de esta intervención es que el costo de cobertura en el mercado de futuros llegó a ubicarse en terreno negativo. Según datos que se conocieron, el contrato de dólar futuro para fines de noviembre operó en $1.596,50 en el mercado A3, por debajo del tipo de cambio mayorista de cierre, que se ubicó en $1.602.

En ese escenario, quienes buscan cobertura cambiaria encuentran contratos a precios que reflejan una tasa implícita negativa, una señal de la intensidad de la intervención oficial.

Dólar futuro a tasas negativas: cómo funciona el negocio

Uno de los movimientos más relevantes se produjo en el mercado de futuros A3. Durante la jornada analizada, el volumen de operaciones abiertas alcanzó los u$s405 millones, mientras que el acumulado de los últimos diez días llegó a u$s1.345 millones.

El dato que llamó la atención de los operadores fue el desplome de las tasas implícitas. Para el contrato de noviembre, la tasa llegó a ubicarse en un nivel nominal anual negativo del 31,8%.

En términos financieros, esto significa que el costo de adquirir cobertura cambiaria se redujo de manera significativa. Para determinados inversores, la posibilidad de comprar instrumentos de deuda en pesos y cubrir simultáneamente el riesgo de una devaluación puede generar una diferencia favorable.

La operatoria se conoce como tasa sintética: el inversor coloca sus pesos en instrumentos que ofrecen rendimientos en moneda local y, al mismo tiempo, utiliza contratos de futuros para limitar su exposición a una eventual suba del dólar.

La rentabilidad surge de la diferencia entre el rendimiento de la inversión en pesos y el costo de la cobertura cambiaria.

Sin embargo, no se trata de una ganancia garantizada en cualquier circunstancia. El resultado depende de los precios de entrada, los rendimientos obtenidos, los costos operativos y la evolución efectiva de las posiciones financieras.

La intervención también alcanza a diciembre y enero

La estrategia del Banco Central no se limitó a los contratos de vencimiento inmediato.

Según un relevamiento, las tasas implícitas de los futuros correspondientes a diciembre y enero también quedaron en niveles reales negativos, con registros del 17,5% y 20,3%, respectivamente.

El objetivo es extender los incentivos para permanecer en instrumentos en pesos y reducir el atractivo de la dolarización.

La medida adquiere especial relevancia en un contexto en el que el Tesoro debía afrontar una licitación con vencimientos por $25,4 billones. Mantener el interés de los inversores en la deuda pública en moneda local resulta fundamental para sostener el financiamiento del Estado.

El dólar mayorista subió y luego retrocedió: qué pasó con los bonos

La intervención oficial también se hizo visible en la dinámica del tipo de cambio mayorista.

Durante la jornada analizada, el dólar mayorista llegó a subir $21, hasta ubicarse en $1.614 al mediodía. Sin embargo, después de las 14 horas apareció una oferta importante que llevó la cotización hasta los $1.602 al cierre.

El movimiento se produjo en vísperas del vencimiento de bonos dólar linked, cuyos pagos se ajustan de acuerdo con la evolución del tipo de cambio oficial.

Para quienes mantenían esos títulos, la cotización reconocida para el vencimiento representaba una mejora del 4% respecto de un mes atrás, por encima de la variación que se esperaba inicialmente.

La intervención oficial evitó, además, que ese rendimiento llegara al 4,7%.

Se desplomó el contado con liquidación y volvió a caer el MEP

Otro de los movimientos destacados de la jornada se produjo en los dólares financieros.

El contado con liquidación (CCL) cerró en $1.728, luego de haber terminado la rueda anterior en $1.796. La caída fue del 3,7% y permitió reducir la brecha respecto del tipo de cambio oficial hasta el 7,8%.

Por su parte, el dólar MEP registró un retroceso del 1,2%.

En este segmento, el volumen operado con el bono AL30 llamó la atención de los participantes del mercado. La demanda de este título en pesos puede mejorar su relación de precios frente a su cotización en dólares y, de esa manera, presionar a la baja los tipos de cambio financieros.

Entre los operadores circularon versiones sobre una eventual intervención del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, aunque esa participación no fue confirmada oficialmente en la información publicada.

El costo de sostener al dólar y el debate sobre el rumbo económico

La intervención del Banco Central reabrió una discusión que atraviesa al programa económico: hasta dónde debe participar el Gobierno en el mercado cambiario y cuánto espacio debe dejar al funcionamiento de la oferta y la demanda.

Los cuestionamientos apuntan a que la utilización de instrumentos financieros para contener las cotizaciones puede generar distorsiones y trasladar costos hacia adelante.

Desde otra perspectiva, quienes respaldan la estrategia consideran que el mercado cambiario argentino tiene poca profundidad y que movimientos relativamente pequeños pueden generar variaciones importantes en los precios. En ese contexto, la intervención buscaría evitar episodios de volatilidad y una dolarización acelerada.

La discusión también involucra el esquema cambiario, la brecha entre los distintos tipos de cambio y las expectativas de devaluación.

Por ahora, la señal del BCRA es clara: está dispuesto a utilizar los instrumentos disponibles para reducir los incentivos a comprar dólares y sostener el atractivo de las colocaciones en pesos.

El interrogante es cuánto tiempo podrá mantener esta estrategia, cuál será su costo financiero y qué sucederá si las expectativas del mercado vuelven a inclinarse hacia una mayor devaluación.

La apuesta oficial consiste en ganar tiempo y sostener la demanda de pesos. El desafío será conseguirlo sin acumular desequilibrios que terminen poniendo nuevamente presión sobre el mercado cambiario.