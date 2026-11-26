Un convoy puede transportar la carga de 2.250 camiones. La reforma del cabotaje busca reducir costos, reactivar puertos santafesinos y abastecer Vaca Muerta. Con media sanción del Senado, espera tratamiento en Diputados entre el respaldo productivo y la resistencia gremial.

Un convoy de 42 barcazas puede transportar 63.000 toneladas: la carga equivalente a 2.250 camiones de 28 toneladas. Esa comparación resume uno de los argumentos con los que el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, respalda la reforma de la ley de cabotaje. La propuesta apunta a ampliar la oferta de transporte por agua, reducir costos logísticos y recuperar actividad en puertos del interior.

El proyecto obtuvo media sanción del Senado por 42 votos a favor y 24 en contra y debe ser considerado por Diputados. No figura en el temario publicado para la sesión de este jueves 26 de noviembre, concentrada en el Presupuesto 2027, la reforma del Banco Central y otros asuntos. El Gobierno lo menciona entre sus prioridades para las sesiones extraordinarias de diciembre, aunque todavía no hay una fecha confirmada de tratamiento en la Cámara baja.

La iniciativa habilita una mayor participación de embarcaciones extranjeras en el transporte de mercaderías entre puertos argentinos, una actividad conocida como cabotaje. La discusión comprende tanto los ríos como el litoral marítimo y enfrenta el reclamo de sectores productivos por ampliar las alternativas de transporte con las objeciones de los gremios sobre el empleo y la flota nacional.

Para Puccini, la reforma permitiría aprovechar parte del tráfico que ya circula por el Paraná y sumar operaciones en las terminales del centro y norte santafesino. Explicó el caso de una barcaza que navega hacia Timbúes y podría cargar granos de cooperativas de la región en el Puerto de Santa Fe antes de continuar viaje.

El norte paga más para llegar al puerto

El diagnóstico del ministro comienza en el campo. Cuanto mayor es la distancia hasta las terminales exportadoras, más peso tiene el transporte sobre el valor de la producción.

El material presentado para fundamentar su posición recupera una comparación en la que el flete representaba el 29% del precio del maíz transportado desde Las Lajitas, en Salta, hasta el Gran Rosario. Para el maíz procedente de Vera, en el norte santafesino, la incidencia era del 19%. En soja, los porcentajes eran del 17% desde Las Lajitas y del 11% desde el norte de Santa Fe. Ilustran la diferencia que introduce la distancia en los costos de comercialización de los productores.

Puccini suma a ese diagnóstico la concentración de las cargas en las rutas. Según los datos que expuso, más del 90% se mueve en camión, mientras que la participación de la Hidrovía ronda el 3,5%. Su planteo busca ampliar el uso del transporte fluvial para los recorridos largos y combinarlo con los tramos terrestres.

La cuenta de las barcazas

Otra comparación incluida en la presentación ubica el costo de transportar una tonelada durante un kilómetro en US$0,090 por camión y US$0,031 por barcaza. Son valores de referencia. En ese ejercicio, el transporte fluvial cuesta aproximadamente un tercio del carretero.

A esa diferencia se agrega la capacidad por viaje. El convoy de 42 barcazas utilizado como ejemplo permite mover 63.000 toneladas, equivalentes a 2.250 camiones. La sustitución potencial corresponde al tramo que puede realizarse por agua; la conexión desde los establecimientos productivos y el traslado al destino final siguen necesitando transporte terrestre.

La eficiencia energética también integra el argumento. La presentación señala que, por litro de combustible, una barcaza puede desplazar una tonelada una distancia cercana a once veces la recorrida por un camión. El análisis reúne así costos, volumen transportado y consumo de combustible.

Puertos con actividad y terminales por recuperar

El cabotaje fluvial de granos movilizó 805.805 toneladas en 2025, el mayor volumen desde 2020 y un 17,8% más que en 2024, según la Bolsa de Comercio de Rosario. La recuperación, sin embargo, estuvo distribuida de manera desigual.

Chaco no registró embarques de granos por cabotaje durante 2025, pese a haber representado más de un tercio de ese tráfico hasta 2020. Ese retroceso contrasta con el movimiento energético de Barranqueras.

El Muelle YPF de esa localidad multiplicó casi por siete sus descargas de combustibles: pasó de 34.710 toneladas en 2024 a 241.092 toneladas en 2025. La actividad de abastecimiento creció mientras la provincia perdió participación como origen de granos transportados por agua.

El mapa que acompaña el planteo de Puccini incluye Formosa, Corrientes, Barranqueras, Ituzaingó, Posadas y Eldorado; continúa por Lavalle, La Paz, Santa Fe y Diamante, y conecta con Rosario e Ibicuy. Reúne terminales operativas y puntos con posibilidades de desarrollo o reactivación, con distintos niveles de funcionamiento.

En Santa Fe, el objetivo es captar más cargas en los puertos del centro y norte provincial y conectarlas con el complejo exportador del sur. La propuesta incluye aprovechar embarcaciones provenientes de Paraguay, Brasil y Bolivia, una posición que la administración provincial ya había presentado ante el Gobierno nacional en 2025.

El ferrocarril entra en la discusión

La agenda logística también incorpora al tren. El material menciona 7.594 kilómetros de vías operativas de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza comprendidas en el proceso de concesión ferroviaria.

El llamado a licitación fue formalizado en agosto de 2026 y abarca una red que atraviesa 16 provincias. En el esquema que presenta Puccini, el ferrocarril puede acercar cargas a las terminales para completar por agua parte del recorrido.

Esa combinación requiere accesos, instalaciones y servicios para transferir la mercadería entre camiones, vagones y embarcaciones. La ampliación de la oferta de transporte fluvial es una parte de esa cadena.

Vaca Muerta y Tierra del Fuego también pagan el flete

El capítulo marítimo del planteo incluye los puertos de Ibicuy, Buenos Aires, Bahía Blanca, San Antonio Este, Puerto Madryn y Ushuaia. También incorpora la conexión terrestre hacia Añelo, en Neuquén, por la demanda de arena utilizada en Vaca Muerta.

La comparación presentada estima un costo de US$62,7 por tonelada para llevar arena por agua hasta Bahía Blanca y continuar en camión hacia Añelo, frente a US$97 por tonelada para el recorrido íntegramente carretero. La diferencia es de US$34,3 por tonelada, un ahorro potencial cercano al 35%.

El cálculo, atribuido al Consejo Federal de Inversiones, corresponde a una alternativa multimodal: conserva el camión para el tramo final y traslada por agua una parte del viaje. San Antonio Este también aparece entre las opciones portuarias analizadas para esa cadena de abastecimiento.

Más al sur, destaca un movimiento de 34.700 TEU en Ushuaia durante 2025. El TEU es la unidad equivalente a un contenedor de veinte pies. El transporte terrestre hacia Tierra del Fuego requiere pasar por territorio chileno y cruzar el estrecho de Magallanes, mientras que el material señala una oferta limitada de servicios marítimos regulares.

También menciona la reserva de tráficos de contenedores de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego para la bandera argentina. Ese punto debe diferenciarse del alcance de la reforma: el texto aprobado por el Senado no preserva una reserva general para el transporte marítimo de contenedores, uno de los aspectos cuestionados por los sindicatos.

El respaldo productivo y las objeciones gremiales

El reclamo santafesino tiene antecedentes. En marzo de 2025, Puccini había planteado permitir operaciones de embarcaciones nacionales y extranjeras bajo determinadas condiciones e incorporar permisos temporales cuando no hubiera oferta argentina disponible. El objetivo era aumentar la competencia y reducir los costos de navegación entre puertos del país.

La media sanción actual contempla una participación extranjera más amplia. Sectores productivos como la Asociación Forestal Argentina respaldaron el avance y destacaron la posibilidad de sumar embarcaciones y facilitar los transbordos de mercaderías destinadas a la exportación.

Los gremios marítimos cuestionan las garantías para el empleo nacional y las condiciones de competencia con buques cuyas tripulaciones se rigen por las normas laborales de sus países de bandera. También reclaman medidas de fortalecimiento de la flota y de la industria naval argentina.

La próxima instancia legislativa corresponde a Diputados, que deberá resolver si aprueba el texto recibido o introduce modificaciones. Por ahora, la reforma sigue pendiente de tratamiento.