El Gobierno sale a buscar pesos, las petroleras buscan dólares y los supermercados siguen buscando cómo frenar la caída de ventas. Este jueves 26 de noviembre reúne una licitación del Tesoro por vencimientos cercanos a $25 billones, otra salida al mercado del oleoducto de Vaca Muerta y nuevos movimientos en el negocio financiero. El dólar, mientras tanto, sube más rápido que la inflación esperada y vuelve a poner las listas de precios bajo observación.

La agenda empresaria también trae el desembarco de Tether en Lemon, una emisión aprobada por REBA y financiamiento para renovar colectivos en Rosario. Las compras de compañías mantienen movimiento: KPMG contabilizó 78 fusiones y adquisiciones en nueve meses, con mayoría de compradores extranjeros. Desde el campo llegó otro número de peso: Agricultura informó una campaña de 171 millones de toneladas.

Caputo pone ocho opciones sobre la mesa

La Secretaría de Finanzas recibirá ofertas entre las 10 y las 15, con liquidación prevista para el lunes 30. Para afrontar los vencimientos, el menú combina ocho instrumentos: dos letras a tasa fija, dos bonos ajustados por inflación, una letra vinculada a TAMAR, un bono dual y dos letras atadas al dólar.

Las nuevas Lecap vencerán en febrero y julio de 2027. Los bonos CER tendrán vencimientos en mayo de 2027 y junio de 2028; la letra TAMAR, en mayo de 2027. La oferta se completa con el dual TAMAR/dólar linked a enero de 2028 y las letras cambiarias a marzo y mayo del año próximo.

El resultado mostrará cuánto logra renovar el Tesoro, a qué tasas y con qué distribución de plazos. También permitirá conocer qué parte de la demanda prefiere cobertura frente a la inflación o al movimiento del tipo de cambio.

El dólar acelera y los comercios miran los precios

El dólar acumula una suba de 4,5% en noviembre. La comparación es contra una inflación de octubre de 2,2% y una expectativa de 1,7% para este mes recogida por el REM. El mayorista se ubicó alrededor de $1.604 y al contrato de futuros de fin de año en torno de $1.631. Los economistas consultados prevén un traslado limitado a precios por la debilidad de la demanda.

De acuerdo con la información del INDEC, las ventas reales de supermercados retrocedieron 3% interanual, acumularon nueve caídas consecutivas y quedaron 2,9% abajo entre enero y septiembre. Frente a agosto también bajaron, un 0,9%.

Los autoservicios mayoristas registraron una mejora interanual del 1%, después de siete meses negativos. Sin embargo, el acumulado anual permaneció en rojo, con una caída del 2,5%, y la comparación mensual mostró un descenso del 0,5%.

Los shoppings avanzaron apenas 0,3% interanual, pero vendieron 0,8% menos que en agosto y acumularon una contracción del 1,1% en nueve meses. La recuperación frente al año pasado de esos dos canales todavía no se trasladó a sus resultados acumulados.

Vaca Muerta vuelve por dólares

Vaca Muerta Oil Sur, la sociedad que desarrolla el oleoducto hacia la costa rionegrina y tiene entre sus accionistas a YPF, Pampa Energía y Vista, buscará este jueves hasta US$66,3 millones mediante la reapertura de su obligación negociable Clase 1.

La recepción de ofertas será de 10 a 16. El título vence el 22 de septiembre de 2030, paga un cupón fijo de 6,25% anual en dólares, con intereses trimestrales, y devuelve el capital al vencimiento. La competencia será por precio. Si coloca la totalidad disponible, completará los US$300 millones del programa.

Los fondos podrán destinarse a obras, materiales, contratistas, equipamiento y capital de trabajo. El cronograma informado por la compañía prevé comenzar el llenado del ducto en enero de 2027 y realizar la primera carga de un buque entre fines de marzo y comienzos de abril. El proyecto apunta a transportar inicialmente 550.000 barriles diarios, con posibilidad de ampliación.

Tether entra en Lemon y la billetera mira al crédito

Lemon acordó un paquete de US$14,5 millones con Tether, la emisora de USDT. La estructura difundida contempla US$5 millones de inversión directa y US$9,5 millones en incentivos, destinados a ampliar servicios y desarrollar el negocio regional. La compañía también analiza ingresar al crédito y mantiene conversaciones con el Banco Central sobre alternativas regulatorias de mayor alcance.

La inversión busca ampliar el uso de USDT y de XAUT, el token de Tether respaldado en oro. Lemon cuenta con más de cuatro millones de usuarios, de los cuales unos 1,3 millones utilizan la aplicación al menos una vez al mes.

La operación amplía la presencia de Tether en empresas argentinas, después de sus inversiones en Belo, Ualá y Adecoagro. En Lemon, el desarrollo combina activos digitales con pagos, transferencias internacionales y otros servicios financieros.

REBA aprueba deuda y Rosario Bus financia colectivos

REBA resolvió emitir obligaciones negociables subordinadas por $1.000 millones. La emisión se encuadra en el Programa Global de Colocación Privada aprobado por la Asamblea de Accionistas. Aún no detalló tasa, vencimiento ni resultado de colocación.

En Rosario, la transportista Rosario Bus consiguió $1.900 millones mediante una obligación negociable a 24 meses, colocada en A3 Mercados, con una tasa de TAMAR más 3,5 puntos porcentuales. Los fondos se destinarán a comprar nuevas unidades para su flota.

Las empresas cambian de manos

El informe de KPMG difundido el miércoles registró 78 operaciones de fusiones y adquisiciones durante los primeros nueve meses de 2026, un aumento del 5% interanual. El valor de las transacciones con monto divulgado creció 9%, impulsado principalmente por un conjunto reducido de grandes acuerdos.

En 44 operaciones participaron compradores extranjeros y en 34, locales. Energía, recursos naturales y consumo concentraron la mayor actividad. La consultora identificó procesos de consolidación, reorganización de portafolios y adquisición de activos, además de expectativas vinculadas con el RIGI.

Entre las operaciones destacadas por el relevamiento aparecen Visa–Prisma y Newpay, por aproximadamente US$1.500 millones; Mercuria–Raízen Argentina, por unos US$1.420 millones; y Vista–Equinor Argentina, por alrededor de US$1.100 millones.

Para el último trimestre, KPMG mantiene identificada una cartera de transacciones potenciales, aunque advierte que las condiciones financieras y el escenario político pueden extender los plazos de decisión.

Cosecha récord y mejores precios para la soja

La Secretaría de Agricultura informó que la campaña 2025/26 alcanzó 171 millones de toneladas de granos, frente a 141 millones del ciclo anterior. Son 30 millones de toneladas adicionales, sobre una superficie sembrada que también marcó un máximo de 44,6 millones de hectáreas.

El organismo atribuyó el incremento a una combinación de rendimientos, condiciones climáticas, inversión y adopción tecnológica, junto con factores de mercado. La producción aumentó proporcionalmente más que la superficie cultivada.

En el mercado físico de Rosario, la rueda del miércoles 25 de noviembre dejó nuevas mejoras para la soja y una recuperación del trigo en las entregas más cercanas. El maíz mantuvo valores estables y reaparecieron ofertas por sorgo, según el comentario diario de la Bolsa de Comercio de Rosario.

En Chicago, soja y maíz terminaron en alza, con coberturas previas al feriado y fortaleza de la harina de soja. El trigo retrocedió ante la firmeza del dólar y las mejores condiciones de los cultivos estadounidenses.