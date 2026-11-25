Resumen Ejecutivo El riesgo país medido por J.P. Morgan subió un 2,5% hasta los 1.121 puntos básicos , mientras el Tesoro enfrenta vencimientos semanales superiores a $25 billones .

medido por subió un hasta los , mientras el enfrenta vencimientos semanales superiores a . El índice MSCI Merval retrocedió un 5% hasta las 77.535 unidades , liderado por caídas en acciones bancarias como Banco BBVA (-10,8%) y Banco Macro (-7,9%) .

retrocedió un hasta las , liderado por caídas en acciones bancarias como y . Las amenazas arancelarias de Estados Unidos , la cautela sobre tasas de la Reserva Federal y las dudas por acumulación de reservas internacionales presionaron los activos emergentes.

, la cautela sobre tasas de la y las dudas por acumulación de presionaron los activos emergentes. Aunque el EMAE creció un 1,1% mensual en septiembre, la economía proyecta una contracción del PBI del 1,8% en el tercer trimestre tras caer 0,6% en el segundo.

La deuda argentina atraviesa una nueva jornada de presión en los mercados financieros. Este miércoles 25 de noviembre, el riesgo país subió un 2,5% y alcanzó los 1.121 puntos básicos, de acuerdo con la medición de J.P. Morgan.

El indicador continúa alejándose de los mínimos registrados en julio, cuando había descendido hasta los 402 puntos. La escalada refleja el deterioro en las cotizaciones de los títulos públicos y la mayor cautela de los inversores frente a los activos argentinos.

El movimiento se produce en un contexto particularmente exigente para el Gobierno: durante esta semana, el Tesoro debe afrontar vencimientos por más de $25 billones, una cifra que vuelve a poner en primer plano las necesidades de financiamiento y la capacidad de refinanciación de la deuda.

Bonos en rojo y acciones bancarias entre las más castigadas

La presión no se limita a los títulos públicos. El mercado accionario local también profundizó las pérdidas y el índice MSCI Merval retrocedió cerca de un 5%, hasta las 77.535 unidades.

Entre las compañías más afectadas se destacaron Banco BBVA, con una caída del 10,8%, y Banco Macro, que perdió un 7,9%.

En Wall Street, los ADRs argentinos también operaron mayoritariamente en terreno negativo. Las acciones de BBVA retrocedieron un 9,1%, las de Banco Macro cayeron un 5,2% y Grupo Supervielle perdió un 4,6%.

En paralelo, los títulos de deuda pública registraron bajas de hasta el 2% en el mercado local, profundizando la tendencia negativa que viene condicionando a los instrumentos soberanos.

El deterioro de los activos argentinos también refleja interrogantes sobre la evolución de las principales variables macroeconómicas. Para algunos, el salto del riesgo país desde los mínimos de julio, junto con la suba de los dólares financieros, evidencia el regreso de las dudas del mercado sobre la sostenibilidad del programa económico.

Entre los factores que explican esa vulnerabilidad mencionó las dificultades para acumular reservas internacionales y la limitada capacidad de la economía argentina para absorber shocks externos.

Wall Street también presiona: tasas, tecnología y tensión comercial

El escenario internacional agregó nuevos factores de incertidumbre. Las principales bolsas mundiales registraron fuertes retrocesos, afectadas por las amenazas arancelarias de Estados Unidos y el agotamiento del impulso alcista que había protagonizado el sector tecnológico.

A esto se sumó el fortalecimiento del dólar y la expectativa por los próximos datos de inflación estadounidense, que podrían influir sobre las decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal.

La presión sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y la salida de capitales de los mercados emergentes redujeron el atractivo de los activos de mayor riesgo.

Sin embargo, el castigo sobre Argentina fue más pronunciado que el observado en otros mercados, de acuerdo con el análisis de los especialistas citados por el mercado.

La actividad económica suma otro frente de preocupación

A la tensión financiera se agregaron señales de debilidad en la actividad económica.

Los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostraron que en septiembre la economía creció un 1,1% mensual en términos desestacionalizados. Sin embargo, esa mejora no alcanzó para compensar las caídas y el desempeño de los meses anteriores.

En julio, la actividad había retrocedido un 2,5% mensual, mientras que en agosto había registrado una mejora del 0,4%.

De acuerdo con las estimaciones, los datos apuntan a una contracción del Producto Bruto Interno (PBI) del 1,8% durante el tercer trimestre, luego de una caída del 0,6% en el segundo.

Un mercado que vuelve a exigir señales

La combinación de bonos en retroceso, acciones castigadas, riesgo país en ascenso y necesidades de financiamiento vuelve a colocar a la Argentina bajo la lupa de los inversores.

El desafío para el Gobierno pasa por recuperar la confianza financiera, fortalecer la posición externa y demostrar capacidad para afrontar los compromisos de deuda.

Con el riesgo país nuevamente por encima de los 1.100 puntos, el costo de financiamiento soberano continúa condicionado por la percepción de riesgo sobre la economía argentina. La evolución de las reservas, la actividad económica y la estrategia de financiamiento del Tesoro serán variables centrales para determinar el rumbo de los activos locales en las próximas ruedas.