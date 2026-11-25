Resumen Ejecutivo Expansión estratégica: La cadena La Gallega inauguró su sucursal número 14 en Funes (complejo Calmo ), ocupando un predio de 9.500 metros cuadrados sobre la autopista Rosario-Córdoba .

La cadena inauguró su sucursal número 14 en (complejo ), ocupando un predio de 9.500 metros cuadrados sobre la autopista . Innovación y Fresh Market: Incorpora balanzas con inteligencia artificial , cajas de autocobro, panadería propia y estrategia omnicanal manteniendo una política de precios unificada .

Incorpora balanzas con , cajas de autocobro, panadería propia y estrategia omnicanal manteniendo una . Impacto laboral y sustentabilidad: La apertura generó 100 nuevos puestos directos (alcanzando 800 colaboradores totales) e integra 155 cocheras con paneles solares y cargadores eléctricos.

El desembarco comercial en el corredor oeste del Gran Rosario acaba de sumar un jugador de peso que promete reconfigurar los hábitos de consumo de toda la zona. La tradicional cadena rosarina La Gallega cortó cintas de su flamante sucursal número 14 en Funes, pero lo hizo bajo una lógica que rompe con el molde clásico del supermercado de barrio para transformarse en un polo de servicios integrados.

Ubicado estratégicamente dentro del complejo Calmo, sobre la colectora de la autopista Rosario-Córdoba a la altura de calle Galindo, este nuevo punto de venta ocupa un predio total de 9.500 metros cuadrados. De esa superficie, 2.800 metros cuadrados están edificados y 1.200 metros cuadrados se destinan exclusivamente al salón de ventas.

Funciona como una verdadera puerta de enlace comercial: cuenta con doble acceso —uno directo desde la autopista y otro desde el sector residencial— para capturar tanto al público que viaja diariamente hacia Rosario como a los vecinos consolidados de Funes y Roldán. El horario de atención al público es corrido, todos los días de 8 a 21.

Para cualquier inversor o empresario que observe el movimiento demográfico de la región, la jugada responde a una lectura precisa del mercado. El crecimiento poblacional sostenido de Funes exigía una infraestructura comercial acorde. Sabino Javier Álvarez, presidente de la compañía, señaló que el avance demográfico de los últimos años impulsó la decisión de instalarse en la ciudad, concretando además un viejo anhelo de su padre y fundador de la firma.

Más allá de los metros cuadrados, el verdadero diferencial de esta apertura radica en el modelo de negocio. El establecimiento profundiza el concepto de Fresh Market, priorizando los productos frescos en un entorno de pasillos amplios, iluminación lineal y pantallas digitales en las líneas de caja. La experiencia de compra combina la calidez de la atención tradicional con herramientas de vanguardia: cajas de autocobro, balanzas de autopesaje con inteligencia artificial y exhibidores importados desde Italia que alternan el despacho asistido con el autoservicio.

Uno de los puntos más fuertes de la propuesta gastronómica es la producción propia. Lejos de ser una simple góndola de despacho, el local alberga una panadería completa en pleno funcionamiento. Según explicó Damián Brocca, gerente general de la empresa, los clientes se encuentran directamente con los hornos trabajando y el pan caliente recién salido.

“Esta apertura es un objetivo más de un plan estratégico que iniciamos hace tres años”, resaltó Brocca. El programa comenzó con la renovación de sucursales y continuó con el desembarco en Funes, con foco en productos propios: una panadería dentro del local, con hornos y un centenar de elaboraciones, y carnes provenientes de campos de la empresa.

“Lo que quisimos es ser algo más que un supermercado, lograr un lugar de encuentro”, señaló sobre el formato que reúne diez locales comerciales, gastronomía y una estación de carga para autos eléctricos.

A esto se suma una estrategia omnicanal robusta que integra la venta online, el envío a domicilio y el sistema de pickup, permitiendo comprar desde la web y retirar el pedido en el local. Un dato clave para el bolsillo y el posicionamiento competitivo: a pesar de sumar líneas de productos de segmentos premium, la firma mantiene exactamente los mismos precios que en el resto de sus bocas de expendio, operando con una política unificada de cadena.

El proyecto trasciende la compra semanal de alimentos porque fue diseñado como un paseo de compras a cielo abierto. El complejo contempla diez locales comerciales que abrirán sus puertas de manera progresiva durante las próximas semanas. Ya confirmaron su presencia marcas como Marbet, Sablé París, Chic Perfumería, Moda Shop, Yolo Accesorios, Ornatto, Paixal y Vicky Lencería, a las que se sumarán una farmacia, un gimnasio y diversas propuestas gastronómicas.

La eficiencia operativa y la sustentabilidad también ocupan un lugar central en la arquitectura del predio. La infraestructura incorpora equipamiento de bajo consumo energético y dos estaciones de carga para vehículos eléctricos. Además, las 155 cocheras del estacionamiento contarán con cubiertas equipadas con paneles solares, un sistema que permitirá generar energía limpia para abastecer el funcionamiento cotidiano del complejo.

Para el ecosistema empresarial local, esta inversión funciona como un caso testigo de cómo integrar rentabilidad, experiencia de usuario y ahorro energético en una misma unidad de negocio.

Con este corte de cintas, la empresa nacida en el barrio rosarino de Fisherton en 1950 alcanza los 800 colaboradores en toda su estructura, sumando 100 nuevos puestos de trabajo directos gracias a esta apertura en Funes. La gestión sigue firmemente en manos de la segunda generación de la familia Álvarez, donde cada integrante lidera un área específica; por ejemplo, Griselda Álvarez, miembro del directorio, encabeza Recursos Humanos y la gestión de seguros.

El acto inaugural contó con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y del intendente local, Roly Santacroce, quienes resaltaron la apuesta por el empleo privado y la reinversión regional en un escenario desafiante para el consumo masivo.