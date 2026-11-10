La Gallega: historia y presente de la cadena de supermercados de Rosario

La Gallega es una cadena de supermercados con sede en Rosario, Santa Fe, que se dedica a la venta minorista de alimentos y productos de consumo masivo en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y ahora sumando también Funes, con producción propia de panificados y carne. Nació en la década de 1950 y, a 2025, tenía 14 sucursales y unos 800 empleados, según la empresa.

Datos clave de La Gallega

Nombre legal La Gallega Supermercados S.A. Sede Rosario, Santa Fe Fundación Década de 1950 Sector Supermercados Actividad Cadena de supermercados con hipermercado, venta online y producción propia de panificados y carne Conducción Presidente del directorio: Sabino Javier Álvarez (dato a septiembre de 2025)

Vicepresidenta: Ana María Martínez (dato a septiembre de 2025)

Gerente general: Damián Brocca (dato a octubre de 2026) Empleados Unos 800, según la empresa (dato de septiembre de 2025) Presencia 14 sucursales a 2025: 12 en Rosario, una en Villa Gobernador Gálvez y una a inaugurar el próximo 25 de Noviembre en el ingreso a Funes; una planta de alimentos y hacienda propias Marcas propias Panaderos de La Gallega (panificados), Estancia Retiro (carnes) y Café Panaderos de La Gallega (cafetería) Venta online La Gallega On Line, con entregas en Rosario y otras diez localidades del Gran Rosario Oficina central Balcarce 248, Rosario (domicilio legal: bulevar Oroño 245) Sitio oficial lagallega.com.ar

A qué se dedica La Gallega

La cadena está compuesta por 14 sucursales: 12 en Rosario, una en Villa Gobernador Gálvez y una próxima a inaugurar el 25 de Noviembre en el ingreso a la pujante ciudad de Funes. Entre ellas está su hipermercado de avenida Eva Perón y Circunvalación, en Rosario.

Desde 2005, la empresa tiene una fábrica de panificados y cría ganado para abastecer a sus carnicerías. En 2024, su planta de alimentos elaboraba cerca de cien productos, sobre todo de panadería y repostería, según la empresa.

Sus marcas propias son Panaderos de La Gallega, para los panificados; Estancia Retiro, para la carne de su producción ganadera, que también vende envasada al vacío, y Café Panaderos de La Gallega, una línea de cafetería con sándwiches y combos.

La empresa vende también por internet con La Gallega On Line. Según las condiciones publicadas en su sitio, entrega pedidos en Rosario y en otras diez localidades del Gran Rosario, entre ellas Funes, Roldán, Granadero Baigorria y San Lorenzo, y acepta pagos con la gran mayoría de billeteras digitales en Santa Fe.

Historia de La Gallega

El origen de La Gallega es un almacén que Sabino Álvarez Salgueiro, un inmigrante gallego que había llegado a Rosario siendo adolescente, abrió en el barrio de Fisherton en la década de 1950. La cronología de la empresa ubica ese primer local en 1950, aunque su propio relato habla de mediados de esa década.

En la década siguiente abrió su primer autoservicio y en los años 70 sumó un centro de distribución propio. En los 90 inauguró cinco locales en Rosario, en 2000 llegó a Villa Gobernador Gálvez y en 2004 abrió su primer complejo comercial.

En 2005 puso en marcha la fábrica de panificados y la cría de ganado, y en 2013 sumó locales y un segundo centro de distribución. Álvarez Salgueiro presidió la sociedad hasta su muerte, en julio de 2020, a los 85 años.

En agosto de 2020, el directorio redistribuyó los cargos y Sabino Javier Álvarez asumió la presidencia, según un edicto del Boletín Oficial de Santa Fe. En 2023 la empresa incorporó como gerente general a Damián Brocca, con un plan a cinco años para renovar sus sucursales, cambiar sus sistemas y crecer en la venta online.

En 2024 renovó por completo el hipermercado de avenida Eva Perón y Circunvalación, y en mayo de 2025 empezó a construir un importante centro comercial en Funes.

Año Hito Década de 1950 Sabino Álvarez Salgueiro abre su primer almacén, en Fisherton (la empresa lo ubica en 1950) Década de 1960 Primer autoservicio Década de 1970 Primer centro de distribución propio Década de 1990 Expansión con cinco locales en Rosario 2000 Llega a Villa Gobernador Gálvez 2004 Abre su primer complejo comercial 2005 Fábrica de panificados y cría de ganado propias 2013 Nuevos locales y segundo centro de distribución 2020 Muere el fundador; Sabino Javier Álvarez asume la presidencia del directorio 2023 Damián Brocca asume como gerente general con un plan estratégico a cinco años 2024 Renovación total del hipermercado de avenida Eva Perón y Circunvalación 2025 Empieza la obra de su centro comercial en Funes

Quiénes conducen La Gallega

La Gallega se presenta como una empresa familiar y su composición accionaria no es pública. Según el Boletín Oficial de Santa Fe, la asamblea de accionistas del 30 de abril de 2025 eligió un directorio por tres ejercicios, presidido por Sabino Javier Álvarez, con Ana María Martínez como vicepresidenta.

Completan el directorio Federico Álvarez, Griselda Álvarez y Gastón Menicocci, como vocales, y María Elisa Álvarez, como directora suplente. Desde 2023, la gerencia general está a cargo de Damián Brocca, que conduce el plan de renovación de la cadena.

La Gallega en Rosario y la región

La cadena tiene su oficina central en calle Balcarce 248 y su domicilio legal en bulevar Oroño 245, ambos en Rosario.

En Funes, la empresa construyó un centro comercial en el complejo Calmo, sobre la colectora de la autopista Rosario-Córdoba, ingresando a la ciudad por la calle Galindo. El edificio tiene unos 2.800 metros cuadrados, con un salón de ventas de 1.200, alrededor de diez locales para rubros como gimnasio, bar y farmacia, y 155 cocheras.

Es la sucursal número 14 de la cadena y la primera en esa ciudad. Su apertura estaba prevista para el 25 de noviembre de 2026.

La expansión llega en un año de consumo débil. Según el Indec, en agosto de 2026 las ventas de los supermercados del país sumaban ocho meses seguidos de caídas interanuales. En Santa Fe, en cambio, subieron 1,1% interanual a precios constantes, según el Ipec, aunque los dos organismos usan índices de precios distintos.

Últimas novedades de La Gallega

En octubre de 2026, La Gallega fijó para el 25 de noviembre la apertura de su centro comercial de Funes.

En julio de 2026, el balance del semestre de Ecos365 destacó que la cadena estaba llevando su negocio más allá del supermercado tradicional: además de remodelar sucursales, avanzaba con un centro comercial en Funes que combina comercio, gastronomía y servicios.

En marzo de 2026, la cadena proyectaba reconvertir su histórica sucursal de avenida Alberdi, en Rosario, con un formato parecido al de Funes, que suma al supermercado otros comercios y servicios.

Preguntas frecuentes sobre La Gallega

¿Qué es La Gallega?

La Gallega es una cadena de supermercados de Rosario, con sucursales en esa ciudad y en Villa Gobernador Gálvez. Además de vender alimentos y productos de consumo masivo, elabora sus propios panificados y produce carne con su marca Estancia Retiro.

¿Quién es el dueño de La Gallega?

La Gallega es una empresa familiar fundada por Sabino Álvarez Salgueiro, que murió en 2020. Desde agosto de ese año preside el directorio Sabino Javier Álvarez, confirmado en el cargo en abril de 2025, según el Boletín Oficial de Santa Fe. La composición accionaria no es pública.

¿Cuántas sucursales tiene La Gallega?

Según la empresa, La Gallega tenía 13 sucursales en 2025: 12 en Rosario y una en Villa Gobernador Gálvez. Su centro comercial de Funes, con apertura prevista para el 25 de noviembre de 2026, es la sucursal número 14.

¿Dónde queda la oficina central de La Gallega?

La oficina central de La Gallega está en calle Balcarce 248, en Rosario. Su domicilio legal está en bulevar Oroño 245, también en Rosario.

¿Cuántos empleados tiene La Gallega?

La Gallega tenía unos 800 empleados en 2025, según datos de la propia empresa.

Última actualización: 05/11/2026.